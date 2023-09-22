【iPhone 15開賣】京東到家iPhone新機開售日創新高　15系列較14系列銷售額增長253% 

▲ 京東到家是首個獲得Apple品牌新機預售資格的即時零售平台，亦是Apple經銷商最先入駐合作的即時零售平台。

iPhone 15繫列新機今日正式首發，京東旗下即時零售平台京東到家公布開售日戰報：9月22日截至上午10時，京東到家iPhone 15系列手機銷售額同比iPhone 14系列增長253%。早上8時，內地多地門店早已排起藍色長龍，眾多達達快送騎手「蹲守」，等待第一時間取貨配送。開售10分鐘，2.5萬台新機已在配送途中。

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下沉市場的訂單增量成為今年京東到家蘋果新機銷售一大亮點。京東到家數據顯示，來自三線及以下城市的訂單量同比去年增長6倍。西藏拉薩、新疆喀什、內蒙古阿拉善盟、黑龍江佳木斯等相對偏遠城市的居民也加入到iPhone新機的即時消費大軍。

京東到家3C數碼相關負責人示：「這說明，一方面即時零售已進入全品類小時達時代，向更廣闊地域、更多元人群蔓延，下沉市場也有旺盛的需求。另一方面，我們今年聯合超過4600家Apple授權專營店，基於預售做好充足備貨。豐富的本地化供給加上便捷的小時達服務，第一時間滿足用戶新機到手的需求。此外，受益於京東在手機數碼品類的品牌口碑和用戶心智，讓今年的新機銷售再度迎來爆發。我們對未來iPhone 15系列的銷售走勢也充滿信心」。

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京東到家是首個獲得Apple品牌新機預售資格的即時零售平台，亦是Apple經銷商最先入駐合作的即時零售平台。雙方的合作可追溯至2020年9月iPhone 12系列發布，當年近500家Apple授權專營店上線京東到家，今年這一數字已擴大至4600多家。

責任編輯：陳卓賢

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