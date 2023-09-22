  • 34°C
香港時間 : 2023922日 (週五) 13:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】穆迪調低多家國企內房評級展望

股市 12:48 2023/09/22

分享：

分享：

【內房危機】穆迪調低多家國企內房評級展望

雖然內地多個城市放寬樓市管控措施，內房銷情稍見改善，但國際評級機構穆迪（Moody's）最新下調多家內房企業的評級展望，包括多家具央企或地方政府背景的內房企業，包括綠城中國 （03900） 、華潤置地 （01109） 、中國海外發展 （00688） 、保利發展，以至越秀地產 （00123） 和深業集團的評級展望，都由「穩定」降至「負面」」。

除了上述國企內房，具國資股東背景的萬科 （02202） 、中國金茂 （00817） 評級，都被置於可能降級的負面觀察名單。

穆迪將評級展望降至「負面」，反映該行認為有關企業未來12至18個月，要實現穩定經營業績以符合當前評級水平所反映的信用，面臨不確定性。

雖然內房債務違約事件集中於民營內房股，但近月部分具國資股東背景的內房亦同樣出現流動性緊張，包括國壽 （02628） 持主要股權的遠洋集團 （03377） 須延期支付境內債務。

穆迪上周下調內房行業展望　料未來6至12個月銷售跌5%

穆迪上周已將內地房地產行業展望，由穩定調整為負面，並調低部分房企評級，以反映中國增長前景疲弱，以及買樓人士對項目交付的持續擔憂將抑制樓市銷售。

穆迪認為，由於銷量下降，預計未來6至12個月全國合約銷售將下降約5%。國家統計局數據顯示，中國8月份房價跌速加快。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：

【分析】花旗：9月內房銷售反彈可能屬「虛火」　內房需求可持續性取決哪些因素？

【內房危機】惠理鄭達成：無風險利率逾5厘　為何要揀風險較高的內房債券？

內地物業 穆迪 評級機構 越秀地產（00123） 中國金茂（00817） 遠洋集團（03377） 綠城中國（03900） 華潤置地（01109）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】快手升半成、網易升4%　馬可數字科技瀉8成　恒指午後升約200點（不斷更新）

下一篇文章

【美股期貨】美期回穩　道指期貨升66點、納指期貨升0.2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款