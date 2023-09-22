▲ 【內房危機】穆迪調低多家國企內房評級展望

雖然內地多個城市放寬樓市管控措施，內房銷情稍見改善，但國際評級機構穆迪（Moody's）最新下調多家內房企業的評級展望，包括多家具央企或地方政府背景的內房企業，包括綠城中國 （03900） 、華潤置地 （01109） 、中國海外發展 （00688） 、保利發展，以至越秀地產 （00123） 和深業集團的評級展望，都由「穩定」降至「負面」」。

除了上述國企內房，具國資股東背景的萬科 （02202） 、中國金茂 （00817） 評級，都被置於可能降級的負面觀察名單。

穆迪將評級展望降至「負面」，反映該行認為有關企業未來12至18個月，要實現穩定經營業績以符合當前評級水平所反映的信用，面臨不確定性。

雖然內房債務違約事件集中於民營內房股，但近月部分具國資股東背景的內房亦同樣出現流動性緊張，包括國壽 （02628） 持主要股權的遠洋集團 （03377） 須延期支付境內債務。

穆迪上周下調內房行業展望 料未來6至12個月銷售跌5%

穆迪上周已將內地房地產行業展望，由穩定調整為負面，並調低部分房企評級，以反映中國增長前景疲弱，以及買樓人士對項目交付的持續擔憂將抑制樓市銷售。

穆迪認為，由於銷量下降，預計未來6至12個月全國合約銷售將下降約5%。國家統計局數據顯示，中國8月份房價跌速加快。

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