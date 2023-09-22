【券商點睇】後市場服務正穩步推進 易鑫增長動能靠金融科技

天風證券指出，易鑫集團（02858）上半年收入上升16%至28.44億元（人民幣，下同）；經調整淨利潤達4.13億元，按年增長25%。此外，金融科技業務促成了超過20億元的融資交易，實現收入約8,600萬元，按年增長101%。核心業務收入增至18.21億元。

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報告指，易鑫與包括新能源品牌及傳統高端合資品牌在內的各類主機廠達成合作意向，瞄準汽車金融行業的高端客戶，預計金融科技業務的持續能幫助公司自身突破資金瓶頸，或將進一步擴大在汽車金融領域的市場份額。

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天風證券預計，隨着新能源車向低綫城市加速普及，易鑫多年來深耕低綫市場並擁有廣泛客戶資源和渠道網，可為公司提供內生增長動力。此外，基於新能源車企定製金融服務需求的增加，金融科技業務，或將成為公司的全新增長點。

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責任編輯：林衛