【專家點睇】居民企業中長期貸款較弱 管清友：談經濟觸底為時尚早

如是金融研究院院長、首席經濟學家管清友接受內地傳媒訪問時稱，對8月的國內一些經濟數據，比如社融、貸款、出口降幅收窄、消費等，確實有不少指標是好轉的，這也是一些人判斷經濟觸底的依據。但他說：「現在談觸底為時尚早，還得觀察。」

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他認為，居民和企業的中長期貸款還比較弱，這兩個指標很重要。居民中長期貸款的走弱是個長期問題，因為對房地產的看法變了。數據有改善，隱憂依然在，還需要繼續出台政策，而穩經濟關鍵還在於恢復信心。

把脈當前中國經濟，最主要的問題在於，要看清中國經濟的幾個特徵。其一，處在百年未有之大變局，面臨前無古人的變化；其二，轉化過程中，很多行業異軍突起，這是中國的優勢和底氣，同時也要看到，很多行業受衝擊很大，甚至沉淪下去，要從公共政策上盡可能減少震盪；其三，經濟的核心問題不是市場經常講的三駕馬車，核心問題是一個活躍的市場、一個活躍的市場機制、一個比較良好的政府和市場關係，以及大家覺得明年比今年好、明天會更好的信心。

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管清友表示，中國貨幣政策該做的已經做了，接下來最重要的是貨幣當局會同金融管理部門，著力化解地方債，有解決問題的預期，讓債務鏈條可以持續下去，慢慢地用時間換空間，債務問題不能一刀切。

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責任編輯：林衛