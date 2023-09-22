【券商點睇】高效肥銷量或快速提升 心連心化肥長遠前景有睇頭

安信國際發表報告稱，心連心化肥（01866）上半年收入按年下降1%，少賺43%，業績符合預期。而業績下滑主要因供需格局趨軟，煤炭價格承壓回落，導致化肥價格缺乏支撐而下行。同時，化工品市場持續低迷，下游需求復甦不及預期，化工品價格延續弱勢。

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按照2022年銷量計算，心連心化肥的尿素產銷量排名行業第一，複合肥產銷量排名行業前三，高效肥市佔率第一。隨着化肥行業洗牌速度加快，中小落後產能加速退出市場，行業集中度進一步提高。該行預計，公司在「十四五」末，將實現400萬噸複合肥銷量，單噸淨利潤200元人民幣，支撐全國市場拓展。上半年公司複合肥銷量為113萬噸，預計2023至2025年複合肥銷量可以達到220萬噸、300萬噸和400萬噸。

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安信國際認為，未來心連心化肥的高效肥銷量將快速提升，驅動業績增長。長遠看，公司將會成長為中國高效肥的行業巨頭。最後維持目標價6.5元，對應2023至2024年預測市盈率為7倍和5.4倍，評級為「買入」。

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責任編輯：林衛