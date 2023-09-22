【生成式AI】OpenAI升級Dall-E 3模型　藉ChatGPT助描述精準「提示詞」

▲ DALL-E 3擅長處理長文本內容，可將細微的要求轉化為其詳細和準確的圖像。（法新社）

生成式人工智能（AI）能製作精美圖片，但前提是需先學習「提示詞工程」（Prompt Engineering），才能知悉需輸入甚麼描述詞語，才能讓AI明白用戶的圖像需求。OpenAI宣布將升級文字轉圖像模型Dall-E 3，它能通過ChatGPT協助，描述更精準的提示詞。

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OpenAI表示，DALL-E 3擅長處理長文本內容，可將細微的要求轉化為其詳細和準確的圖像。是次升級後，用戶可直接輸入影像請求，並要求ChatGPT 提供合適的提示詞，料將進一步提高DALL-E 3 的市場競爭力。

至於DALL-E 3的限制，則與上一代的DALL-E 2相近，例如限制了DALL-E 3生成暴力、成人或有害內容的能力，也會拒絕用戶要求生成仍然在世的藝術家風格圖像的請求。

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OpenAI表示，DALL-E 3 將於10月起向ChatGPT Plus和ChatGPT Enterprise用戶提供。

責任編輯：陳卓賢

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