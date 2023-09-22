今屆港創意公關大賽獲得多間不同企業品牌大力支持，包括：大快活、李錦記、獅球嘜、B.Duck、Prologic Robotics、小牧味屋、Energy Watt 沛力特、保心安、嘉里建設、FX Creations、中國平安等。

全港創意公關大賽 2023 頒獎典禮日前於香港生產力促進局圓滿舉行，由一眾嘉賓包括：（前排）勞工及福利局副局長 何啟明先生（左六）、環境及生態局首席助理秘書長(空氣質素政策) 梁啟明博士（右六）、立法會議員 陸瀚民先生（左五）、香港生產力促進局 新世代企業及技能發展總經理 馮嘉寶女士、凱盈集團董事總經理兼InnoTier創辦人 林曉盈女士 、全港創意公關大賽召集人李彥儀女士（右五）、頒獎禮籌委會主席汪俊池先生（上右一）和一眾教師籌委以及八個品牌代表等主持頒獎禮，還邀得不同校長會及家長教師會主席代表出席。

早前首輪專業評審團及企業代表從過百隊參賽者中，選出最終16 隊「明日公關」晉身最後決賽！經過一場激烈的匯報，於同日頒獎典禮上正式頒發由專業評審共同選出的大專及高中金銀銅獎和優異獎，大專組由：來自香港城市大學的BeYou 奪得金獎 、香港樹仁大學 的有心人奪得銀獎 、香港恒生大學及香港都會大學 組成的Triangle 及 經大賽Match&Go計劃組成 — 來自香港中文大學、香港大學、香港理工大學、香港恒生大學—的5U 奪得銅獎，高中組則由：聖公會林裘謀中學 免費騎士 Free Rider 奪得金獎 、基督教香港信義會元朗信義中學 Unika 奪得銀獎 、嘉諾撒聖心書院 Congratulation 奪得銅獎，個人組則由香港樹仁大學 歐紫珊同學奪得傑出優選作品。

而由學校、老師及品牌代表推選的「明日公關人才大獎」，得獎者包括來自：聖公會林裘謀中學的 張雅婷同學、張雅欣同學、胡焯謙同學、黃卓韜同學、羅偉誠同學，來自香港樹仁大學的曾子健同學、黎麗施同學、龔貝嵐同學、來自基督教香港信義會元朗信義中學的 袁卓毅同學、陳梓丞同學、來自嘉諾撒聖心書院的 林子欣同學、陳祉攸同學、梁恩霖同學、王芷婷同學以及來自嶺南中學的吳佳暉同學、黃雪珊同學。

全港創意公關大賽籌委會召集人李彥儀女士致辭時恭賀所有入圍學生，並訓勉參賽者公關做事想順利和成功要全靠兩個字：「準備」。李女士亦勉勵同學，在比賽中獲得最大的資本不是獎項，而是過往大賽幾個月所遇到的人與事和經歷，以及從比賽中學習到解決和應對挑戰的方法。同時最後期望各位日後在公關行業發光發亮，協助公關專業在社會上獲得更多認同，更上一層樓！

人才培育和給予新生代機會是現時社會發展的重中之重。勞工及福利局副局長 何啟明先生致辭首先感謝公關大賽主辦單位製造機會讓參賽者累積經驗、培育人才，希望日後可以繼續支持及參與大賽，又表示公關技能確實在這個世代不可缺少，無論是否進入公關行業。

全港創意公關大賽涵蓋ESG元素，推動社會可持續發展。環境及生態局首席助理秘書長(空氣質素政策) 梁啟明博士致辭時指社會現時最需要的是創意，鼓勵同學跳出既有框架！以新的想法，放在舊的地方，能擦出不一樣的火花。梁啟明博士最後表示即是同學未贏得比賽，但比賽時所累積的經驗，就是最好的奬品。

今屆「全港創意公關大賽2023」的主題是「明日公關」。在這個變幻莫測的時代，公關面臨著無數問題需要解決。在 PR3.0 的年代，要成為重要的策略推手，就需要更主動地探索新事物，運用大數據和創意、配以公關洞察力，洞察潛在價值，以不同的創意執行公關傳播。大賽籌委會特意安排不同的工作坊，請來不同星級嘉賓包括有樹大招風導演黃偉傑、資深電影監製/製片人、短視頻製作人黎麥克、創意公關MEMO PLUS PR 李彥儀聯同企業品牌代表，傳授行業秘笈和知識經驗；參賽隊伍亦不負所望，使出渾身解數參與不同企劃創作和策劃，豐富多元，除詳盡的市場分析報告和公關策略，還執行種種創意，包括：拍攝微電影、企業訪談、又與人氣KOL合作Reels、更有趣可愛的濾鏡、甚至乎有線上遊戲和Board Games，更為企業撰寫ESG報告，再度為大賽帶來充滿驚喜的作品。

「明日公關人才大獎」結果出爐

「明日公關人才大獎」是今年「全港創意公關大賽2023」中的一個新增獎項。全港創意公關大賽籌委會召集人 李彥儀女士指，大會希望宣揚公關不只是職業，更是 「Life Skill」的理念，希望更多人掌握和了解公關技巧的重要性。 「明日公關人才大獎」旨在識別和鼓勵具卓越才華、創新思維和領導潛力的參賽者。大會期望透過激勵參賽者不斷追求卓越，未來能成為公關專業領域的傑出代表。這一獎項的引入亦期望能通過對未來人才重點培訓，進一步提升公關在社會中的價值和專業地位，同時為參賽者提供更多的機會和發展平台。最後共有 16 位同學成功脱穎而出，勇奪「明日公關人才大獎」！獲獎者將安排參與由詹瑞文指導的培訓工作坊。

▲ 首屆「明日公關人才大獎」得獎者包括來自不同中學及大學，由校長、指導老師及品牌代表推薦下獲得。

▲ 當日邀請到香港島校長會主席方仲倫校長及多區家長教師會主席、副主席參與頒獎禮及欣賞學生成果展。

▲ 頒獎禮當日由香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院陳頴琳博士分享過往的學術研究成果，在得到全港創意公關大賽籌委會、李彥儀女士，各評判的鼎力支持底下，從大賽收集到一些寶貴的研究數據，並於美國的 SOU Creativity Conference 上發表。陳頴琳博士提及在未來將不斷改進有關研究數據資料，發表至學術期刊。

首設學生成果作品展 展現學生多元公關企劃作品

「全港創意公關大賽2023」首設參賽作品成果展，展示 16 隊來自大專、中學入圍隊伍的公關企劃作品，每支入圍隊伍的公關企劃作品都展現了他們獨特的創作理念和對未來公關趨勢的洞察。讓來賓見證大賽成果之餘，亦可深入了解每支入圍隊伍背後的創作理念！這亦為業界人士和嘉賓提供了一個難得的機會，讓他們能夠與這些年輕且充滿創意的「明日公關」互相交流碰撞，共同探討品牌公關傳播發展的新點子。

^ 個人優選作品

^ 個人傑出優選作品

^ 高中組 得奬隊伍

^ 大專組 得奬隊伍

^ 明日公關人才大獎

有關全港創意公關大賽

由全港創意公關大賽籌委會主辦的「全港創意公關大賽」是本港唯一以「公關策劃」為題，「官、商、校」共同協作的活動，創造多贏局面。比賽自 2016 首辦起先後獲教育局、政府官員、超過 40 間企業、院校、專業公關全力支持，累計已培育逾數千學生。透過真實案例的實踐，為有意投身公關或相關行業的學生，以實戰模式跟專家學習如何為贊助企業策劃最有效益的宣傳和公關策略，從而激發學生潛能，發揮創意，達至多贏。踏入第七屆，比賽累計獲邀參賽人數逾萬人，今屆亦錄得逾四百人參賽，反應非常熱烈，更獲各界廣泛認同。為給予參賽者一些觀念上的引導和啟發創造力，大會特意籌組專業顧問團隊，雲集一眾商界、公關界及學界的資深人士，為學生出謀獻策，共同造福莘莘學子，培育新一代公關行業專才。

（特約）

