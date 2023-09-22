  • 31°C
香港時間 : 2023922日 (週五) 11:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Microsoft】微軟Windows 11將引入AI助手Copilot　新款Surface電腦9.26起接受預訂

股市 11:26 2023/09/22

分享：

分享：

【Microsoft】微軟Windows 11將引入AI助手Copilot　新款Surface電腦9.26起接受預訂

微軟（Microsoft，美：MSFT）周四（21日）在美國紐約舉行活動中推出新款Surface電腦，並發布今年Windows 11更新細節，包括其嵌入式AI 助理Copilot。

微軟行政總裁Satya Nadella在活動開始時談及Copilot AI 工具將如何對消費者和企業的用戶群產生廣泛影響，「我的意思是，這太瘋狂了，有點像 90 年代又回來了，能夠來到一個我們帶來一些軟件創新並真正享受整個旅程的樂趣的地方，真是令人興奮」。

Copilot 將嵌入新版Windows 11

微軟指，AI助手Microsoft Copilot將在9月26日起，於新版Windows 11以早期版本形式推出 ，以獨特方式整合網絡上的內容及資訊，並結合工作數據及在電腦上正進行的任務，以提供切合需要的協助。用戶將可在 Windows 11、Microsoft 365，及瀏覽器Edge和Bing 免費享受簡單、流暢的無縫體驗。

值得留意是，Designer功能將整合至Microsoft 365 Copilot個人版，從Word開始協助用戶通過文字檔案的內容生成自訂圖形，利用頂尖AI技術創作出圖像、社交媒體內容、邀請函等。

Windows 11加入AI功能小畫家

Windows 11更新將於9月26日起推出，微軟指，其擁有超過150項能加速創作、改善工作效率，和減輕學習負擔的全新功能，當中包括整合Copilot、全新Outlook、加入AI功能的小畫家及照片、改良版Clipchamp、Notepad、現代化的檔案總管，以及在Narrator中新增自然聲音，提升可用性及生產力。

Surface Laptop Studio 2 售價為1,999美元起，而 Surface Laptop Go 3 售價為 799 美元起，兩者都將搭載微軟改良版Windows 11 作業系統，其中包括 Copilot 軟件。微軟表示，新款 Surface 型號將於 10月3日上市，9月26日接受預訂。 

相關文章：

【美股焦點】微軟向英國重新提交動視暴雪收購案　轉售遊戲雲版權

【大戶持倉】索羅斯次季轉態投AI股英偉達、微軟？　加碼債券ETF、看跌QQQ和SPY

責任編輯：李哲毅

美股 微軟（Microsoft，美：MSFT）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】美團升3%、阿里巴巴升逾2%　馬可數字科技大挫七成　恒指低開77點後轉升200點（不斷更新）

下一篇文章

【異動股】馬可數字科技復牌瀉逾七成曾觸市調機制　終止可換股債協議
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌86點　騰訊ADR曾失300關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌86點　騰訊ADR曾失300關（不斷更新）
【foodpanda易手？】Delivery Hero承認擬出售foodpanda部分權益　傳星Grab斥83億認購
【foodpanda易手？】Delivery Hero承認擬出售foodpanda部分權益　傳星Grab斥83億認購
【JPEX案】張智霖曾到警總協助調查　晚上發聲明：去年9月已與JPEX終止合作（第二版）
【JPEX案】張智霖曾到警總協助調查　晚上發聲明：去年9月已與JPEX終止合作（第二版）
【美股收市】美再爆大危機　停擺風險急升溫　澤連斯基亦吃眾議院閉門羹　道指急瀉370點　長債息撲4.5厘
【美股收市】美再爆大危機　停擺風險急升溫　澤連斯基亦吃眾議院閉門羹　道指急瀉370點　長債息撲4.5厘
【分析】聯儲局終極加息路綫圖曝光？　鮑威爾記者會講什麼
【分析】聯儲局終極加息路綫圖曝光？　鮑威爾記者會講什麼
【香港樓市】瑞銀：港樓首次走出「泡沫區」、實質樓價重返2017　買市中心650呎單位要「不吃不喝」多久？
【香港樓市】瑞銀：港樓首次走出「泡沫區」、實質樓價重返2017　買市中心650呎單位要「不吃不喝」多久？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款