▲ 【Microsoft】微軟Windows 11將引入AI助手Copilot 新款Surface電腦9.26起接受預訂

微軟（Microsoft，美：MSFT）周四（21日）在美國紐約舉行活動中推出新款Surface電腦，並發布今年Windows 11更新細節，包括其嵌入式AI 助理Copilot。

微軟行政總裁Satya Nadella在活動開始時談及Copilot AI 工具將如何對消費者和企業的用戶群產生廣泛影響，「我的意思是，這太瘋狂了，有點像 90 年代又回來了，能夠來到一個我們帶來一些軟件創新並真正享受整個旅程的樂趣的地方，真是令人興奮」。

Copilot 將嵌入新版Windows 11

微軟指，AI助手Microsoft Copilot將在9月26日起，於新版Windows 11以早期版本形式推出 ，以獨特方式整合網絡上的內容及資訊，並結合工作數據及在電腦上正進行的任務，以提供切合需要的協助。用戶將可在 Windows 11、Microsoft 365，及瀏覽器Edge和Bing 免費享受簡單、流暢的無縫體驗。

值得留意是，Designer功能將整合至Microsoft 365 Copilot個人版，從Word開始協助用戶通過文字檔案的內容生成自訂圖形，利用頂尖AI技術創作出圖像、社交媒體內容、邀請函等。

Windows 11加入AI功能小畫家

Windows 11更新將於9月26日起推出，微軟指，其擁有超過150項能加速創作、改善工作效率，和減輕學習負擔的全新功能，當中包括整合Copilot、全新Outlook、加入AI功能的小畫家及照片、改良版Clipchamp、Notepad、現代化的檔案總管，以及在Narrator中新增自然聲音，提升可用性及生產力。

Surface Laptop Studio 2 售價為1,999美元起，而 Surface Laptop Go 3 售價為 799 美元起，兩者都將搭載微軟改良版Windows 11 作業系統，其中包括 Copilot 軟件。微軟表示，新款 Surface 型號將於 10月3日上市，9月26日接受預訂。

相關文章：

【美股焦點】微軟向英國重新提交動視暴雪收購案 轉售遊戲雲版權

【大戶持倉】索羅斯次季轉態投AI股英偉達、微軟？ 加碼債券ETF、看跌QQQ和SPY

責任編輯：李哲毅