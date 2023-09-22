【異動股】馬可數字科技復牌瀉逾七成曾觸市調機制　終止可換股債協議

▲ 【異動股】馬可數字科技復牌大瀉曾觸市調機制 終止可換股債協議

馬可數字科技 （01942） 公布，終止根據一般授權認購可換股債券，股價復牌後大瀉77%，低見17.6元，曾觸發市調機制。

馬可數字科技指，由於認購協議先決條件因不符合上市規則未能獲悉數達成或豁免，經進一步磋商及討論，公司及認購人決定不進行認購協議項下擬進行的交易，且認購協議將告終止及失效。

集團指，終止契據的條款屬公平合理，且符合公司及股東的整體利益；訂立終止契據將不會對本集團業務及營運造成任何重大不利影響。

證監會及廉政公署此前公布，兩家上市公司股價懷疑被操縱以滿足納入指數條件。馬可數字科技上月底公布，於8月29日有關執法機關為涉及公司股份交易的若干涉嫌罪行開展聯合行動而前往公司的香港主要辦事處，並取得若干合作文件。

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責任編輯︰梁浩碩