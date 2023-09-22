▲ 【日圓走勢】日本央行維持貨幣政策不變 日圓續走弱、兌港元跌至「5.25算」

日本央行議息後維持貨幣政策不變，維持短期政策利率於-0.1厘、10年期國債孶息率目標為0厘，10年期國債孶息率上下浮動空間為0.5厘，但會保持一定彈性，不設有硬性限制。日本央行未有更改策略下，日圓匯價即市走低，每美元兌日圓報148水平，續創去年11月以來低位。以港元匯價計，每百日圓兌5.25港元。

日本央行會內以「9：0」票數一致通過最新議息決定。

日本央行稱，需要關注外匯市場狀況，將有耐心地保持寬鬆政策以實現物價目標，如有必要將毫不猶豫地增加刺激措施。

除了議息聲明，外界關注日本央行行長植田和男稍後記者會言論，他早前言論一度引起市場猜測日本將結束負利率政策。

日央行：日本物價和經濟仍不明朗

即使日本近一年通脹維持在3%以上按年升幅，日本央行最新聲明指出，預計當地綜合消費物價指數（CPI）按年增幅將會放慢，主要受能源價格回落，但其後可能重新加快，反映中長期通脹預期改變、工資上漲以至企業定價行為等。

該行重申，受外圍經濟、商品價格發展以至本土企業釐定薪資和物價的行為，日本物價和經濟都面對高度不明朗，需要持續留意最新金融和外匯市場發展，目前日央行會維持貨幣寬鬆應對不確定因素，令通脹可持續和穩定地達至2%目標。

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