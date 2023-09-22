英研究指 超市大品牌主食價貴「超值牌」逾9倍

英國消費者權益保障團體「Which？」一項新研究，分析8間連鎖超市近2.6萬種食物及飲品的價格，發現大品牌部分主食價格較超市自家平價品牌貴超過9倍。

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「Which？」指如果這些超市僅提供大品牌的主食，售價會貴3倍。

該團體同時研究大品牌、超市自家普通品牌和自家平價品牌的主食價格。以1公斤長米為例，連鎖超市Asda的自家平價品牌售價為0.52英鎊，自家普通品牌售價則貴近2.5倍至1.8英鎊。

如沒有自有品牌可供選擇，大品牌同類商品的售價為5.25英鎊，比Asda的平價品牌貴超過9倍。

以茄汁焗豆為例，另一超市Morrisons的自家平價品牌售價為0.27英鎊，自家普通品牌售價則貴78%至0.48英鎊。

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「Which？」發現，8月雜貨按年通脹率放緩至12.5%，創下自去年9月以來的最低水平，遠低於今年較早時17.2%的高位。

「Which？」食品政策負責人戴維斯（Sue Davies）指，數百萬人因食品通脹及巨額家庭開支苦苦掙扎，如消費者無法到更大超市購物，就要購買貴3倍或以上的產品，情況令人震驚。

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責任編輯：鄭錦玲