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【中國經濟】陳啟宗：中國面臨4大問題　「從不同角度審視，都很難斷定經濟短期會有強勢反彈」

宏觀解讀 11:08 2023/09/22

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【中國經濟】陳啟宗：中國面臨4大問題　「從不同角度審視，都很難斷定經濟短期會有強勢反彈」

恒隆地產 （00101） 及恒隆集團 （00010） 董事長陳啟宗指，中國目前面臨的局面相當困難，而當前困境由多個原因組成，要解決尤其困難，包括（1）中國式抗疫的成本、（2）加強管控網絡平台公司和私人教育機構的成果、（3）樓市泡沫爆破，以及（4）美國近乎動武的全方位攻擊；而四個因素同時出現實屬不幸，因每個問題本身已很棘手，都牽涉經濟、社會和必理層面，將令目前經濟挑戰尤為嚴峻。

外來政治攻擊引致嚴重經濟後果

他指，前3個因素都是自身造成的，在過去三年疫情期間出現，加在一起影響了市民的個人消費意願和企業的投資意欲，要時間去改善，但第四個因素則是無妄之災，外來政治攻擊引致嚴重經濟後果，內地經濟因國際政治形勢而雪上加霜，這是前所未見的新現象。

「第四個因素最令人憂心，因這根本是個政治問題，走錯一步便可能嚴重影響國家未來數十年的發展，坦白說，可迴旋的餘地有限，因此必須格外謹慎。數十年來，真正的危機往往源自國內，但這次，國内外的挑戰卻同時出現。」

奢侈品是少數領域仍能保持強韌

他稱，即使沒有外部因素，僅是內部問題已需時解決，能否解決尚屬未知，現在加上外部因素，經濟復甦會難上加難，因此必須調整經濟發展方向，而北京當局明白箇中道理，數年前便己推出相應措施，例如把原本的外向型經濟重新定向，轉為重視內循環，如家庭消費。

不過，陳啟宗認為，從不同角度審視，都很難斷定內地經濟短期會有強勢反彈，奢侈品領域是少數仍能保持強韌的領域之一。

恒隆在內地有4個住宅項目待售

在這大環境下，整體經濟和房地產行業的前景都非常難料，不能忽視這眾多風險，而當中幾乎所有都非恒隆所能控制，「因此，現在不宜冒進擴充：相反，應要謹慎行事。」

未來數年，恒隆在內地有4個住宅項目待售，包括武漢「恒隆府」、無錫「恒隆府」、昆明君悅居及瀋陽「恒隆府」，除瀋陽「恒隆府」，其他項目均計劃於2025年或之前竣工。對於恒隆會否購置更多地塊，則取決於政治和經濟局勢日後如何演變。

ET財智Talk

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編輯：陳韻妍

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