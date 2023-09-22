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【俄烏戰爭】拜登保證美國繼續軍援 助烏抗俄入侵

環球政治 10:56 2023/09/22

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美國總統拜登（Joe Biden0）周三（20日）會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy），確保美國將會繼續向烏克蘭提供武器，協助抗擊俄羅斯的入侵。

烏倡褫奪俄聯合國安理會否決權 拉夫羅夫：權利絕對合法 【下一頁】

拜登與澤連斯基在白宮東翼召開戰爭理事會，前者確保美國會繼續支援烏克蘭。澤連斯基感謝美國最新一輪軍事援助，提供價值3.25億美元（約25.4億港元）的武器及防空軍事裝備，表示正是烏軍急需的支持。

澤連斯基指與拜登同意，採取特定措施擴大烏克蘭糧食出口，降低俄羅斯退出黑海糧食出口協議的影響，但他未有提供更多詳情。

同時拜登透露，首部美製的「M1艾布蘭」（M1 Abrams）主戰坦克將在下周交付烏克蘭。他指美國不止承諾協助烏克蘭軍事上自保，亦協助對方恢復及重建未來，包括支持打擊貪污的改革。

【俄烏戰爭】波蘭稱不再向烏供武 疑因穀物進口爭端升級 【下一頁】

拜登早前提出，希望在財政年度完結前，國防及人道援助烏克蘭的預算增加2,400萬美元（約1.876億港元），但遭共和黨控制的眾議院強烈反彈。拜登回應如何克服反對時指出，希望國會議員能夠作出良好判決，讓增加撥款順利通過。

澤連斯基同日亦在國會山莊發表閉門演說，遊說議員繼續支持烏克蘭，並獲得全場起立鼓掌。參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）會後表示，澤連斯基強調軍援對烏克蘭至關重要，失去援助代表烏軍將會落敗。

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責任編輯：吳漢培

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