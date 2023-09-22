【網絡安全】消委會遭黑客入侵7小時　勒索金額達390萬港元

繼早前數碼港遭黑客盜取400GB資料後，消費者委員會今（22日）表示，該會近日的電腦系統亦遭黑客入侵7小時，當時系統較正常流量多出65GB，8成系統被破壞，員工及客戶數據或被外洩，勒索金額高達50萬美元（約390萬港元）。

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消委會主席陳錦榮表示，黑客已向該會發出勒索電郵，要求必須在9月23日晚上11時20分之前繳交50萬美元贖金；若遲於該期限，則需繳交75萬美元（約586港元），才可贖回被偷盜資料。

可能被外洩資料方面，主要包括現職員工、前員工及其家屬、空缺申請人的資料（例如身份證號碼、住址、出生日期和履歷）；《選擇》月刊訂戶資料（包括約 8,000名曾向消委會提供信用卡資料的訂戶）；投訴人士資料，以及該會的合作夥伴（例如公司地址、電話及電郵）。

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陳錦榮表示，將於未來數天向受影響人士聯絡及交帶進一步情況。但他強調，該會絕對不會交付贖金，並會全力配合警方的調查工作，希望早日將有關人士繩之於法。

記者：陳卓賢

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