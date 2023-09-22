宣明會舉辦低碳版「饑饉30」  星級嘉賓接力支持活動

▲ 宣明會今年首次舉辦低碳版「饑饉30」，邀請市民到挪亞方舟參與一系列低碳活動。

有見氣候變化及全球飢餓問題加劇，香港世界宣明會將於今年11月首次舉辦低碳版「饑饉30」，邀請市民到挪亞方舟參與一系列低碳活動，體驗不一樣的「饑饉30」，更邀得天文台前台長林超英擔任分享會嘉賓，並請來一眾星級嘉賓參與閉幕音樂會表演，接力支持活動，與參加者一同以行動帶來改變。

今年的低碳版「饑饉30」將於11月3日至11月4日假挪亞方舟舉行，參加者可以透過參與30小時或8小時饑饉，感受飢餓的滋味，為非洲的飢餓群體籌款，支持宣明會在非洲的工作，為他們提供糧食援助、醫療服務及水利設施。

▲ 「饑饉30」籌得的捐款將用於支持宣明會在非洲的工作，為飽受飢餓影響的群體提供糧食援助、醫療服務及水利設施。

低碳版「饑饉30」獲星級嘉賓接力支持，天文台前台長林超英將於11月3日舉行的「升溫的世界」分享會上擔任演講嘉賓，分享富裕國家的碳排放導致身處於脆弱地區的兒童面對飢餓的不公義狀態，以及氣候變化對市民以至各地脆弱群體的影響，並與參加者一同探討如何實踐低碳生活。

至於11月4日舉行的閉幕音樂會，一眾星級嘉賓包括唱作歌手岑寧兒、詩式流行音樂組合 per se、說唱歌手 Heyo 及 Triple G，以及獨立樂隊 R.O.O.T將參與演出，為飢餓的人出一分力。另外，今年「饑饉30」的其他低碳活動包括定向挑戰、單車發電挑戰，以及環保再生工作坊等，期望為參加者帶來新鮮及深刻的體驗。詳情可瀏覽宣明會網站： www.worldvision.org.hk/famine30

今年「饑饉30」詳情如下：

日期及時間：

30小時饑饉：2023年11月3日（星期五）下午1時至11月4日（星期六）下午7時；或

8小時饑饉：2023年11月4日（星期六）上午11時至下午7時



參與形式：參加者可自由選擇參與8小時饑饉或30小時饑饉的活動，並須於2023年10月24日或之前，籌集到最低籌款額。



地點：馬灣挪亞方舟（位處巿郊，園區設計顧及生態保育及環保教育，配合低碳主題）



星級嘉賓：分享會演講嘉賓：天文台前台長林超英先生

音樂會嘉賓：唱作歌手岑寧兒、詩式流行音樂組合 per se、說唱歌手 Heyo 及 Triple G、獨立樂隊 R.O.O.T



截止報名日期：2023年10月16日（星期一）



(特約)