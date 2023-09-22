▲ 【NVDA】英偉達力拓印度AI市場、瞄準當地人才及數據 對沖中國風險

彭博報道，英偉達Nvidia（美：NVDA）行政總裁黃仁勳早前訪問印度5日，並與當地科技高管和研究人員共進晚餐，拍攝大量自拍照，更與印度總理莫迪（Narendra Modi）就人工智慧（AI）領域進行一對一的對話。

黃仁勳與當地頂尖研究員會面時表示，將對印度大批勞動力進行再培訓，並利用印度的數據和人才構建未來的AI模型，他又向當地科技中心的主管稱，非常相信印度的工程人才，特別是來自頂尖工程學校印度理工學院的畢業生，認為印度有人才及數據，將成世界上最大的AI市場之一。

英偉達在印度擁有4個工程中心

現時美國正對中國製芯片實施制裁，美資半導體製造商不能直接向中國輸出高端AI芯片，當中英偉達約五分一收入來自中國市場，因此印度成為英偉達想大力進軍的市場。

英偉達在印度擁有4個工程中心，共有4,000名工程師，數目僅次於美國。

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編輯：陳韻妍