【港股市況】美團、阿里巴巴升約1%　馬可數字科技挫逾六成　恒指低開77點後轉升（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股下跌，港股續低開。滙豐 （00005） 靠穩升0.2%，美團 （03690） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.3%，蔚來 （09866） 跌4%，恒指低開77點，開報17578點，科指跌0.7%，報3821點。

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分析文章︰

【分析】中移動股價為何逆市破頂？

財經日誌︰

即市走勢︰

【10：06】互太訪織 （01382） 升逾4%，高見1.65元。據聯交所資料顯示，David Webb於上周五（15日）增持互太訪織30萬股，每股平均價1.69元，最新持股量增至5%。

【10：05】陽光100中國 （02608） 續挫逾13%，破底低見0.085元。

【10：00】美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 升約1%，騰訊 （00700） 升0.5%，京東 （09618） 破底低見115.9元後，轉升0.5%，小米 （01810） 逆市偏軟跌0.2%。

【09：51】傳統重磅藍籌個別發展，滙豐 （00005） 升0.3%，友邦 （01299） 跌0.2%，中移動 （00941） 跌0.6%，港交所 （00388） 升逾1%。

【09：50】香港科技探索 （01137） 抽升16%，高見3.45元。

【09：45】馬可數字科技 （01942） 觸發市調機制，最新瀉六成，低見29.2元，成交1.4億元。

【09：43】美團 （03690） 轉升0.3%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌0.1%。

【09：42】港股開市後轉升，恒指最新升5點，報17660點，科指升0.3%，報3859點。

【09：35】馬可數字科技 （01942） 開市後跌幅擴至46%，低見42元。

【09：32】馬可數字科技 （01942） 公布終止根據一般授權認購可換股債券，股價復牌跌11%，低見69.95元。

【09：23】魯大師 （03601） 公布，有關原定藉以考慮向股東宣派特別股息的建議而於昨天舉行的董事會會議取消，股價低開14%，報0.97元破底。魯大師指，由於有關股份價格及成交量不尋常波動及控股股東出售股份，董事會綜合考慮近期股份價格及成交量出現不尋常波動，為充分評估有關宣派特別股息的影響，董事會會議取消舉行。

【09：21】滙豐 （00005） 靠穩升0.2%，美團 （03690） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.3%，蔚來 （09866） 跌4%，恒指低開77點，開報17578點，科指跌0.7%，報3821點。

【09：13】期指開報17514點，跌157點或0.9%。

【08：55】耀高控股 （01796） 公布短暫停牌。

【08：55】馬可數字科技 （01942） 今早復牌。

【08：50】恒指黑期跌約128點，報17504點，道指期貨跌23點，報34314點。

【07：47】【新股IPO】樂艙物流2490以5.13元定價 超額3.8倍、一手中籤率30%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】友芝友生物2496下限16元定價 超購近13倍、一手中籤率18%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】聯儲局終極加息路綫圖曝光？︱瑞銀：港樓首次走出「泡沫區」、實質樓價重返2017

【07：45】港股ADR收報17561點，跌94點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報61.39元，較港收市價高0.59元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報299.47元，較港收市價低3.53元或1.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.21元，較港收市價低0.44元或0.5%。

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【07：30】在共和黨內保守派反對下，國防撥款法案程序表決落敗，美停擺危機升溫，並波及俄羅斯烏克蘭戰爭 ；同時意味稍後交由眾議院審理的短期撥款法案（CR）也可能不獲通過，國會可能無法趕及在10月1日前通過撥款法案，聯邦政府部門勢暫關閉。道指跌370點，報34070點；標指跌42點，報4330點；納指跌245點或1.82%，報13223點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌86點 騰訊ADR曾失300關（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩