【恒指夜期+ADR】夜期跌55點　滙豐ADR高港1%（不斷更新）

踏入期指結算期，港股容易波動，情況與8月底類似，當時預告減按揭存量貸款，挾升恒指結算，現時恒指處18000關，容易受消息影響。

但宏觀環境未變，夜期跌55點，報18042點，中概股指數升3%，滙豐ADR維持近日的高水，高港股1%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 120.20 -0.5% 騰訊ADR 311.49 -0.7% 滙豐ADR 62.12 +1.2% 阿里巴巴美股 86.10 +0.2%

北水轉錄逾42億淨流出 主力吸騰訊美團大手沽指數ETF

港股反彈並重上萬八關，北水趁大市轉強隨即沽貨獲利，全日錄42.3億元淨流出。資金主要買騰訊 （00700） 及美團 （03690） ，兩隻股份分別吸資5.7及4.1億元，中國平安 （02318） 亦有2億元淨流入；淨流出方面，北水大舉撤出指數ETF，盈富基金 （02800） 走資52.3億元，南方恒生科技ETF （03033） 及恒生中國企業ETF （02828） 分別錄6.6及3.8億元淨流出。

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阿里巴巴、美團升近4% 網易升6% 恒指千億成交升402點、收復萬八關

港股反彈400點，重上18000點關口。恒指低開77點，其後走勢向上，午後升幅擴大，恒指升402點，收報18057點，成交重上千億，達1018.5億元。科指升3.7%，報3991點。科技股造好，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升近4%，騰訊 （00700） 升逾3%，網易 （09999） 升逾6%，快手 （01024） 升半成。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 阿里巴巴 85.9 +3.9 +53 22 騰訊 313.6 +3.5 +48 14 美團 120.8 +3.9 +41 - 華潤電力 14.94 -0.5 0 10 紫金礦業 12.82 -0.3 0 14 國藥控股 22.3 -1.1 -1 7

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分析文章︰

【分析】中移動股價為何逆市破頂？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【18：30】北水轉錄逾42億淨流出 主力吸騰訊美團大手沽指數ETF 恒指夜期升11點

【16：10】科技股造好，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升近4%，騰訊 （00700） 升逾3%，網易 （09999） 升逾6%，快手 （01024） 升半成。恒指升402點，收報18057點，收復萬八關，成交重上千億，達1018.5億元。科指升3.7%，報3991點。

【16：00】恒指U盤前升423點，報18078點。

【15：52】港交所 （00388） 升近3%，高見295.8元。

【15：48】大市收市前升約400點，至18050點水平。科指升3.8%，報3996點。

【15：36】阿里巴巴 （09988） 升近4%，美團 （03690） 升逾4%，騰訊 （00700） 升近3%，小米 （01810） 升逾3%。大市重上18000點，報18016點，升361點，科指升3.6%，壣3989點。

【新股IPO】阿里巴巴旗下菜鳥據報最快下周遞表 赴港IPO料籌78億港元

【15：29】阿里巴巴 （09988） 尾市升逾3%，高見85.35元。阿里巴巴旗下物流部門菜鳥計畫最快下周提IPO申請文件。菜鳥有可能成為阿里巴巴旗下首批上市公司之一。

【15：18】蔚小理個別發展，小鵬汽車 （09868） 升逾5%，理想汽車 （02015） 升逾3%，蔚來 （09866） 逆市跌逾2%。

【15：13】【內房危機】融創服務曾爆升四成、融創升一成 融創中國境外債權人選擇強制可轉換債及融創服務均超額

【14：56】【中國救市】彭博︰中國據悉考慮放寬外資對部分A股持股上限

【14：31】融創服務 （01516） 最新升逾41%，高見3.51元。融創中國 （01918） 轉升5%，高見2.85元。

【14：30】港股最新升幅擴至逾300點，報17974點，升319點，上試18000點關口。科指升3.3%，報3974點。

【13：57】【MPF】積金評級︰預計9月MPF人均蝕5900元

【13：57】【香港樓市】滙豐承認太樂觀：料2024年上半年香港樓價再跌5% 按息上調雪上加霜

【13：40】【跨境理財】渣打：首8個月高端客戶新開戶數量增1.5倍 太古廣場開設第四間財富管理中心

【13：34】昨日急升的四海國際 （00120） ，股價今日逆市回吐逾27%，低見1.18元。

【13：28】港股升勢回順，升幅略收窄至約155點，報17812點，科指升1.8%，報3918點。

【13：25】雲頂新耀 （01952） 升18%，高見22元。雲頂新耀日前公布獲Kezar授予獨家授權許可，在大中華區、韓國及若干東南亞國家開發、生產及商業化主要候選藥物zetomipzomib。

【13：11】融創服務 （01516） 升兩成，高見2.92元。

【13：11】融創服務 （01516） 午後短綫抽升，最新升14%，高見2.9元。至於融創 （01918） 則逆市跌逾2%，低見2.43元。

【13：00】港股午後初段升約200點，報17856點，科指升2.4%，報3940點。

【12：51】【內房危機】穆迪調低多家國企內房評級展望

【12：00】恒生指數半日反彈213點，報17868點，成交471.9億元。科指升2.4%，報3941點。ATM分別升逾2%，快手 （01024） 升逾5%，網易 （09999） 升逾4%，美圖公司 （01357） 升一成，馬可數字科技 （01942） 復牌瀉8成。

【11：51】快手 （01024） 升逾5%，網易 （09999） 升逾4%，ATM分別升逾2%。

【11：43】恒指中午收市前，升約200點，報17855點，今早曾高見17889點，科指升2.5%，報3945點。

【11：41】美圖公司 （01357） 升幅擴至一成，高見3.11元。

【11：30】內地股市半日向上，上證半日升0.8%，深證升1.2%，創業板指升1.4%。

【11：21】美團 （03690） 最新升3%，阿里巴巴 （09988） 升逾2%，騰訊 （00700） 升近1%。

【11：15】恒指升幅擴至近200點，報17840點，升184點，科指升2.1%，報3928點。

【11：13】【異動股】馬可數字科技復牌瀉逾七成曾觸市調機制 終止可換股債協議

【11：13】【中國經濟】陳啟宗：中國面臨4大問題 「從不同角度審視，都很難斷定經濟短期會有強勢反彈」

【10：57】內房股普遍逆市向下，中海外 （00688） 升0.1%，潤地 （01109） 跌0.9%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 跌近1%，龍湖 （00960） 跌0.5%，融創 （01918） 升0.4%。

【10：55】恒指最新升約111點，報17766點，科指升1.4%，報3903點。

【10：45】三桶油個別發展，中石油 （00857） 跌0.2%，中海油 （00883） 跌1%，中石化 （00386） 升2%。

【10：42】友聯國際教育租賃 （01563） 逆市跌逾12%，低見1.75元。

【10：28】【香港經濟】陳啟宗：香港經歷系統性轉變、察覺不到或不願承認會帶來禍患 樓市暴利日子不復返

【10：24】美圖公司 （01357） 升逾6%，高見3.06元。

【10：13】馬可數字科技 （01942） 最新跌72%，低見20.5元。

【10：13】美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 最新升逾2%。恒指升111點，報17766點，科指升1.6%，報3911點。

【10：09】快手 （01024） 升逾4%，高見62.9元。嗶哩嗶哩 （09626） 升逾1%，高見104元。

【10：06】互太訪織 （01382） 升逾4%，高見1.65元。據聯交所資料顯示，David Webb於上周五（15日）增持互太訪織30萬股，每股平均價1.69元，最新持股量增至5%。

【10：05】陽光100中國 （02608） 續挫逾13%，破底低見0.085元。

【10：00】美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 升約1%，騰訊 （00700） 升0.5%，京東 （09618） 破底低見115.9元後，轉升0.5%，小米 （01810） 逆市偏軟跌0.2%。

【09：51】傳統重磅藍籌個別發展，滙豐 （00005） 升0.3%，友邦 （01299） 跌0.2%，中移動 （00941） 跌0.6%，港交所 （00388） 升逾1%。

【09：50】香港科技探索 （01137） 抽升16%，高見3.45元。

【09：45】馬可數字科技 （01942） 觸發市調機制，最新瀉六成，低見29.2元，成交1.4億元。

【09：43】美團 （03690） 轉升0.3%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌0.1%。

【09：42】港股開市後轉升，恒指最新升5點，報17660點，科指升0.3%，報3859點。

【09：35】馬可數字科技 （01942） 開市後跌幅擴至46%，低見42元。

【09：32】馬可數字科技 （01942） 公布終止根據一般授權認購可換股債券，股價復牌跌11%，低見69.95元。

【09：23】魯大師 （03601） 公布，有關原定藉以考慮向股東宣派特別股息的建議而於昨天舉行的董事會會議取消，股價低開14%，報0.97元破底。魯大師指，由於有關股份價格及成交量不尋常波動及控股股東出售股份，董事會綜合考慮近期股份價格及成交量出現不尋常波動，為充分評估有關宣派特別股息的影響，董事會會議取消舉行。

【09：21】滙豐 （00005） 靠穩升0.2%，美團 （03690） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.3%，蔚來 （09866） 跌4%，恒指低開77點，開報17578點，科指跌0.7%，報3821點。

【09：13】期指開報17514點，跌157點或0.9%。

【08：55】耀高控股 （01796） 公布短暫停牌。

【08：55】馬可數字科技 （01942） 今早復牌。

【08：50】恒指黑期跌約128點，報17504點，道指期貨跌23點，報34314點。

【07：47】【新股IPO】樂艙物流2490以5.13元定價 超額3.8倍、一手中籤率30%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】友芝友生物2496下限16元定價 超購近13倍、一手中籤率18%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】聯儲局終極加息路綫圖曝光？︱瑞銀：港樓首次走出「泡沫區」、實質樓價重返2017

【07：45】港股ADR收報17561點，跌94點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報61.39元，較港收市價高0.59元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報299.47元，較港收市價低3.53元或1.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.21元，較港收市價低0.44元或0.5%。

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【07：30】在共和黨內保守派反對下，國防撥款法案程序表決落敗，美停擺危機升溫，並波及俄羅斯烏克蘭戰爭 ；同時意味稍後交由眾議院審理的短期撥款法案（CR）也可能不獲通過，國會可能無法趕及在10月1日前通過撥款法案，聯邦政府部門勢暫關閉。道指跌370點，報34070點；標指跌42點，報4330點；納指跌245點或1.82%，報13223點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌86點 騰訊ADR曾失300關（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩