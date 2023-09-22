▲ 【美國經濟】兩前儲局官員分別認為 美國經濟難以實現軟着陸

聯儲局前副主席科恩（Donald Kohn）、聯儲局前理事沃什（Kevin Warsh）分別認為，美國經濟難以實現軟着陸。不過二人就加息看法分歧。科恩認為儲局可能需要進一步加息，沃什則警告不要再加息，指利率可能已見頂。

科恩認為儲局實現經濟「完美軟着陸」的可能性很低。他表示，儲局不得不加大一點需求的抑制力度，並在勞動力市場上造成一點鬆弛，認為有較大機會出現「偏軟」（softish）着陸。

至於沃什表示，美元走強，能源價格上升，長期利率向上，指這些均不利經濟軟着陸，認為與六星期前相比，現時軟着陸的可能性降低，認為沒有必要加息。

不過，沃什又認為隨著投資者愈來愈擔心美國巨額預算赤字，以及未來通脹上升及波動的風險，10年期美國債息將大幅上升。

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責任編輯︰梁浩碩