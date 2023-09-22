【JPEX案】林作被捕後開腔交代6重點、「我可能是最成功的失敗者」　中環辦公室開幕約兩周便結束（附現場直擊片）

▲ 【虛擬資產】現場直擊林作記者會

被證監會點名、涉嫌詐騙的虛擬資產交易平台JPEX正被警方調查，近月以JPEX合伙人自居的網紅林作周一被捕後獲釋。事隔三日，林作在半山家中舉行記者會，吸引大批傳媒報道。與林作一同出席記者會尚有4人，包括林作女友藝人「裕美」、代表律師范德偉、兩位自居林作朋友的男士，其中一人身穿「OKX」T-Shirt出席。林作在開場白指，開幕約兩星期的中環辦公室已終止租約，所有相關業務已亦已終結，而他會盡力協助執法機關，態度與同日被捕、獲釋後高調揶揄證監會的網紅「陳怡」陳穎怡，大相逕庭。

林作記者會開場6大重點

9月19日獲保釋後，暫時未被控告

事件亦在調查當中，不會評論任何案情

位於中環的林作辦公室於前日（20日）終止租約，所有業務已終止

很多人在事件很苦惱，他亦一樣，而且可能面對更加多苦惱，但會積極樂觀面對

案件仍在調查中，很多事情不能做，若有一日獲證清白，承諾盡力協助受影響人士

未來會盡力協助執法機構直至事件水落石出，這是最能幫到受害者，希望將幕後人士繩之於法

以下為林作記者會即時內容

【15：35】記者會完結

【15：34】裕美：不要煩老人家（林作母親）

【15：32】中環辦公室於9月9日才舉行開幕儀式，今日是9月22日，短短約兩星期就結束，若大家嘗試代入，就知道我的人生不容易，但無論發生甚麼事情，都應該積極面對

【15：31】我今年上半年醉心於保險事業，6月離開保險公司，那時在同一地點召開記者會，大家已覺得十分大鑊，怎料短短3個月時間內又發生今次事情，低處未算低，而兩次召開記者會中間，更做了一次視網膜手術，至今視力未恢復，而且再拔掉4隻智慧齒，相當痛苦

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【15：31】對其他涉案人士不作評論

【15：30】Such a terrible year

【15：29】I don't think anyone include myself expect this outcome. It is a shock. I am doing my best to solve psychologically and physically.

【15：28】十分願意將網民的說話打出來，想做一個紀錄，告訴他們自己很開心

【15：27】有網民表示，我可能是一個失敗者，但可能是最成功的失敗者，這句話對我個人來說好感動

【15：26】人生33歲以來，過去48小時收到最多私訊及訊息，包括朋友、同事、前同事及眾多網民，很感動，不少網民都有討論有關事件，也有不少haters食花生

【15：25】裕美及母親她們兩個溝通多了很多，以我所知，雙方之間的電話溝通，比我更多

【15：24】這一刻已中止（加密貨幣）業務，租約亦已終止，現時已沒有從事任何有關業務，將來如何？先面對今日，過好今日的日子，未來再算

【15：23】有些人喜歡我，有些人討厭我，今時今日肯出來見大家，是一個有擔當的人，應交給執法機關進行調查

【15：21】媽媽非常擔心，以家長角度來看，現時情況非常嚴重，因為不是所有華人都熟悉無罪假定

【15：20】虛擬資產發展得很快，相信未來會有很多看法，是一個法律發展很快的領域

【15：20】何謂後悔？這個很哲學，事情已發生了，就要面對，會承擔，有擔當

【15：20】在警署聽到不少還押的人的經歷，我覺得比想像中有趣，但實際是如何並不知道，因為自己未曾嘗試還押

【15：19】自己正在思考人生

【15：18】我知道有很多人好苦惱，自己也很苦惱，即使平時覺得「天跌落嚟當被冚」，但這一刻都很苦惱

【15：16】於警署期間，盡力協助警方要求，警民合作，而我在警署期間一切正常，但不回應細節

【15：15】很配合警方調查及要求，全力配合

【15：13】叉燒飯及凍檸茶是裕美小姐買給我

【15：13】很多事情想講，但得到法律意見後不能講

【15：10】自己瞓得不錯

【15：08】未來我會盡力協助相關執法機構，讓事情水落石出，現在最能幫到受害者的，就是希望事情盡快得到解決，盡快將幕後人士繩之於法

【15：07】當有一天還得清白之身，一定會盡力在能力範圍內、法律容許下，協助受影響人士

【15：06】我有好多嘢想做、想幫，但基於事情在刑事調查中，本人有很多事情不可以做

【15：05】我知道很多人在這件事情上十分苦惱，但自己要面對更多苦惱，惟仍選擇積極樂觀地面對，因正如偶像邱吉爾所說，「I am an optimist．It does not seem too much use being anything else.」意思即是自己是一個樂觀主義者，做其他類型的人似乎更無用，我希望大家都是一樣

【15：04】林作指，位於中環的辦公室已於前日終止租約，所有（加密貨幣）業務已終止

【15：03】林作指，自己於9月19日離開警署，暫時無被控告，亦獲准保釋，已聘請資深大律師，獲得的法律意見是，基於事情已在調查中，故不會就案情相關的資料，在公開或私下對案件進行任何評論或回應。

▲ 林作記者會開始前，大批傳媒已在現場守候。曾耀輝攝

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