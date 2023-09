【JPEX案】林作被捕後開腔交代6重點、「我可能是最成功的失敗者」　中環辦公室開幕約兩周便結束（附現場直擊片）

▲ 【虛擬資產】現場直擊林作記者會

被證監會點名、涉嫌詐騙的虛擬資產交易平台JPEX正被警方調查,近月以JPEX合伙人自居的網紅林作周一被捕後獲釋。事隔三日,林作在半山家中舉行記者會,吸引大批傳媒報道。與林作一同出席記者會尚有4人,包括林作女友藝人「裕美」、代表律師范德偉、兩位自居林作朋友的男士,其中一人身穿「OKX」T-Shirt出席。林作在開場白指,開幕約兩星期的中環辦公室已終止租約,所有相關業務已亦已終結,而他會盡力協助執法機關,態度與同日被捕、獲釋後高調揶揄證監會的網紅「陳怡」陳穎怡,大相逕庭。

林作記者會開場6大重點

9月19日獲保釋後,暫時未被控告

事件亦在調查當中,不會評論任何案情

位於中環的林作辦公室於前日(20日)終止租約,所有業務已終止

很多人在事件很苦惱,他亦一樣,而且可能面對更加多苦惱,但會積極樂觀面對

案件仍在調查中,很多事情不能做,若有一日獲證清白,承諾盡力協助受影響人士

未來會盡力協助執法機構直至事件水落石出,這是最能幫到受害者,希望將幕後人士繩之於法

以下為林作記者會即時內容

【15:35】記者會完結

【15:34】裕美:不要煩老人家(林作母親)

【15:32】中環辦公室於9月9日才舉行開幕儀式,今日是9月22日,短短約兩星期就結束,若大家嘗試代入,就知道我的人生不容易,但無論發生甚麼事情,都應該積極面對

【15:31】我今年上半年醉心於保險事業,6月離開保險公司,那時在同一地點召開記者會,大家已覺得十分大鑊,怎料短短3個月時間內又發生今次事情,低處未算低,而兩次召開記者會中間,更做了一次視網膜手術,至今視力未恢復,而且再拔掉4隻智慧齒,相當痛苦

【15:31】對其他涉案人士不作評論

【15:30】Such a terrible year

【15:29】I don't think anyone include myself expect this outcome. It is a shock. I am doing my best to solve psychologically and physically.

【15:28】十分願意將網民的說話打出來,想做一個紀錄,告訴他們自己很開心

【15:27】有網民表示,我可能是一個失敗者,但可能是最成功的失敗者,這句話對我個人來說好感動

【15:26】人生33歲以來,過去48小時收到最多私訊及訊息,包括朋友、同事、前同事及眾多網民,很感動,不少網民都有討論有關事件,也有不少haters食花生

【15:25】裕美及母親她們兩個溝通多了很多,以我所知,雙方之間的電話溝通,比我更多

【15:24】這一刻已中止(加密貨幣)業務,租約亦已終止,現時已沒有從事任何有關業務,將來如何?先面對今日,過好今日的日子,未來再算

【15:23】有些人喜歡我,有些人討厭我,今時今日肯出來見大家,是一個有擔當的人,應交給執法機關進行調查

【15:21】媽媽非常擔心,以家長角度來看,現時情況非常嚴重,因為不是所有華人都熟悉無罪假定

【15:20】虛擬資產發展得很快,相信未來會有很多看法,是一個法律發展很快的領域

【15:20】何謂後悔?這個很哲學,事情已發生了,就要面對,會承擔,有擔當

【15:20】在警署聽到不少還押的人的經歷,我覺得比想像中有趣,但實際是如何並不知道,因為自己未曾嘗試還押

【15:19】自己正在思考人生

【15:18】我知道有很多人好苦惱,自己也很苦惱,即使平時覺得「天跌落嚟當被冚」,但這一刻都很苦惱

【15:16】於警署期間,盡力協助警方要求,警民合作,而我在警署期間一切正常,但不回應細節

【15:15】很配合警方調查及要求,全力配合

【15:13】叉燒飯及凍檸茶是裕美小姐買給我

【15:13】很多事情想講,但得到法律意見後不能講

【15:10】自己瞓得不錯

【15:08】未來我會盡力協助相關執法機構,讓事情水落石出,現在最能幫到受害者的,就是希望事情盡快得到解決,盡快將幕後人士繩之於法

【15:07】當有一天還得清白之身,一定會盡力在能力範圍內、法律容許下,協助受影響人士

【15:06】我有好多嘢想做、想幫,但基於事情在刑事調查中,本人有很多事情不可以做

【15:05】我知道很多人在這件事情上十分苦惱,但自己要面對更多苦惱,惟仍選擇積極樂觀地面對,因正如偶像邱吉爾所說,「I am an optimist.It does not seem too much use being anything else.」意思即是自己是一個樂觀主義者,做其他類型的人似乎更無用,我希望大家都是一樣

【15:04】林作指,位於中環的辦公室已於前日終止租約,所有(加密貨幣)業務已終止

【15:03】林作指,自己於9月19日離開警署,暫時無被控告,亦獲准保釋,已聘請資深大律師,獲得的法律意見是,基於事情已在調查中,故不會就案情相關的資料,在公開或私下對案件進行任何評論或回應。

▲ 林作記者會開始前,大批傳媒已在現場守候。曾耀輝攝

