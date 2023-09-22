▲ 【新股IPO】樂艙物流2490以5.13元定價 超額3.8倍、一手中籤率30%（附分配結果連結）

樂艙物流 （02490） 公布招股結果。內地民營跨境海運物流商以每股5.13元定價，為招股價4.45至5.55元的中間以上範圍定價，集資淨額8350萬元，一手中籤率30.04%，抽7手（7000股）即可穩獲一手。樂艙物流將於9月25日掛牌。【分配結果連結】

樂艙物流香港公開發售部分共錄得2344人認購，超額認購3.8倍，國際發售部分獲輕微超額認購0.5倍。

所得款項淨額約52%將用於建立物流設施，包括倉庫、集裝箱堆場、購買拖車及投資倉庫、訂單及運輸管理軟件系統；4%用於擴大其業務覆蓋範圍及全球網絡；7%用於採用數字技術及升級互聯網服務系統；20%用於戰略投資及收購與業務互補的業務或資產；7%用於建立拖車運輸服務匹配平台；10%用於一般企業用途及營運資金需求。

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責任編輯︰梁浩碩