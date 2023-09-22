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【新股IPO】友芝友生物2496下限16元定價　超購近13倍、一手中籤率18%（附分配結果連結）

新股IPO 07:35 2023/09/22

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【新股IPO】友芝友生物2496下限16元定價　超購近13倍、一手中籤率18%（附分配結果連結）

友芝友生物 （02496） 公布招股結果。友芝友生物以每股16元定價，為招股價範圍16至20元的下限定價，集資淨額1.2億元，一手中籤率18%，抽30手（6000股）可穩獲一手。友芝友生物將於9月25日掛牌。【分配結果連結】

友芝友生物於香港公開發售部分共錄得8990認購，超額認購12.8倍。國際發售獲小幅超額認購0.6倍。

友芝友生物是開發用於治療癌症相關併發症、癌症及老年性眼科疾病的雙特異性抗體（BsAb）療法的生物技術公司，所得款項約80%將用作核心產品M701計劃進行的臨床試驗、準備註冊申請及商業化推出計劃（包括銷售和市場推廣活動）；12%將用作Y101D計劃進行的臨床試驗；8%作營運資金和一般公司用途。

ET財智Talk

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【新股IPO】友芝友生物2496今日起招股　一手入場費4040元　公開發售孖展未足額

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

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港股 友芝友生物－B（02496） IPO
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