▲ 【債務上限】美國政府停擺倒數9天 共和黨投票前爆內亂 眾議院直接休會到下周二

距離美國政府10月1日停擺不足9日，美國眾議院院長麥卡錫於周四宣布眾議院休會，並着議員回家渡周末，直至下周二，令未來幾天通過法案的關鍵時刻更加迫切，共和黨領導層補充，如果周二之前表決，他們將收到時間「充裕的通知」。對麥卡錫來說，這是一次挫敗，他需團結共和黨核心小組以避免政府在月底關閉。

周四眾議院法規委員會原本需要就國防部撥款法案進入議程，進行規則投票，預計同日眾議院需要就法案投票，而規則投票一般只是例行公事，讓領導層了解支持情況，而國防部撥款法案歷來都會獲得廣泛支持。

但投票失敗給予麥卡錫一個明顯的訊息，即他的核心小組尚未準備好團結在一起。兩名極端保守派議員的臨陣倒戈，共和黨議員Greene Eli Crane和麥卡錫得力盟友Marjorie Taylor反對國防開支法案，Greene表示她反對將3億美元對烏援助納入法案，這個舉動出乎麥卡錫意料。麥卡錫在投票結束後對記者表示，「有兩個人突然改了主意，我得想辦法解決這個問題，以前他們給我的印象不是這樣的」。

雖然麥卡錫周四較早時間聲稱在國防法案上取得了「突破」，麥卡錫餘下時間要爭取共和黨人支持，以便通過為期31天的權宜支出法案及長期支出法案。他將繼續調整法案內容以滿足保守派的要求。

國防法案投票失敗，對於麥卡錫周六通過權宜支出法案的計畫是個壞兆頭。眾議院原本的目標是在周六就麥卡錫最新的政府開支提案進行投票，並開啟與參議院的談判。

周四的大部份時間，眾議院和參議院的共和黨人都屏息以待麥卡錫和他的助手下一步行動。

俄克拉荷馬州共和黨參議員Markwayne Mullin表示，我們希望盡所能避免政府停擺。麥卡錫正在努力與他的成員合作，爭取他們可以通過的最保守、同時參議院都會通過的法案。

阿肯色州共和黨眾議員Steve Womack離開共和黨黨團會議時指，「如果我們停止撥款，美國政府的許多非常重要的事情就會開始關閉他們的服務，這將會影響市民」。該會議上，共和黨人基本上就款法案粗略框架達成一致，該法案將大幅削減政府資金，遠低於麥卡錫和總統拜登夏天在高風險債務上限談判中同意的水平。

該法案可能包一些共和黨的要求，例如邊境安全措施，同時不向烏克蘭提供緊急資金——這是白宮的關鍵要求。

不過，這樣的法案亦未必能獲得所有共和黨人支持，公開表示反對的共和黨人，已經多於推翻該法案所需的人數。

與此同時，眾議院民主黨人看著這場鬧劇，表達了幸災樂禍的情緒，「他們需要結束內戰，因為這正在傷害美國人民，」紐約眾議院民主黨領袖Hakeem Jeffries表示，「我並不是說他們都必須互相喜歡，但應該要夠找到一種方法來完成美國人民的事情。」

即使眾議院共和黨人通過相當於「神奇」的法案，到民主黨人控制的參議院，亦肯定不能通過。

另一方法是麥卡錫與民主黨人合作，繞過共和黨內的反對勢力，以維持政府運作，但這將會被共和黨視為叛徒。兩黨問題解決者核心小組的 64 名成員（其中 32 名眾議院共和黨人）亦已制定自己的撥款計劃。妥協法案將制定受共和黨歡迎的邊境安全措施以及民主黨可以支持的資金水平。

此外，前總統特朗普亦要求麥卡錫，通過一條法案，以剝奪正在處理特朗普案件相關聯邦機構的所有資金。特朗普指，「這是取消針對我和其他愛國者政治起訴資金的最後機會。他們在債務上限方面失敗了，但他們現在絕對不能失敗。利用錢包的力量，並保衛國家。」

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記者：譚志偉