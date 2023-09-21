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【夜經濟】The ONE 皇室堡推堡夜間消費二重賞 現金券回贈賞高達50%

理財智慧 23:46 2023/09/21

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華人置業（00127）全力支持香港特區政府推動夜市經濟，由集團管理的商場The ONE 及皇室堡推出夜間消費二重賞，吸引顧客於晚上 8 時後於兩大商場消費，為振興旅遊業和夜經濟出一分力。而國慶煙花匯演將於10 月1日晚上演，坐擁 270 度維港醉人景色的The ONE L16 The AIR， 誠邀市民與親朋好友居高臨下欣賞煙花。另外，The ONE 將於9月23日至10月8日轉播亞運賽事節目，為廣大市民緊貼亞運戰況。

 

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

專題影片

The ONE / 皇室堡夜間消費二重賞
獎賞一: 現金券回贈賞
The ONE 及皇室堡於 9 月 28 日至 10 月 31 日期間推出夜間消費二重賞。顧客於 The ONE 或皇室
堡任何商戶以電子貨幣即晚消費滿200元 (交易時間必須顯示為晚上 8 時後)，即可換領該商場
100元購物現金券，回贈 50%。

【溫股知新】內房仍舊困擾 區間擺脫不了

溫股知新

獎賞二： 夜泊賞
顧客於 The ONE 或皇室堡以電子貨幣即晚消費滿 HK$500 (交易時間必須顯示為晚上 8 時後)，可
額外獲贈2小時「夜泊賞」免費泊車換領券。此外，顧客於「The ONE‧皇室堡‧新港中心 eSHOP」
網上商店消費滿500元，除可獲贈 3 小時免費泊車換領券外，更可額外獲贈 2 小時「夜泊賞」免
費泊車換領券，可享多達5小時免費泊車換領券。
註：*奬賞一 及 奬賞 二 優 惠不 能 共同 使 用。
      *車輛駛進The ONE或皇室堡停車場之入閘時間必須為晚上8時後 。

 

【香港夜繽紛】星光大道與K11 MUSEA合辦文化海濱夜市 料中秋國慶黃金周銷售和人流升2-3成【下一頁

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國慶煙花匯演 2023
國慶煙花匯演將於 10 月 1 日於香港維港夜空再度綻放！The ONE L16 The AIR 坐擁 270 度維港醉
人景色，誠邀市民與親朋好友居高臨下欣賞璀璨煙花！
日期︰10 月 1 日 (星期日)
時間︰晚上 9 時
地點︰The ONE L16 The AIR
費用︰免費
名額︰200 個
詳情︰The ONE 將於晚上 8 時 30 分開放 L16 The AIR 予顧客到場免費欣賞煙花。
 

【長者優惠】惠康長者優惠擴展至樂悠咭持有人 料全港多65萬人受惠，詳見【下一頁

The ONE 轉播亞運賽事節目 為廣大市民緊貼亞運戰況
為支持香港健兒參加杭州第 19 屆亞運會，The ONE 將於露天廣場大型電視屏幕轉播杭州第 19 屆
亞運會，讓市民感受亞運賽事的氣氛。歡迎市民屆時觀看，為廣大市民緊貼亞運戰況，一同感受亞
運現場盛況。
日期︰9 月 23 日至 10 月 8 日
地點︰The ONE 地下露天廣場

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撰文：陳詠妍

 

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亞運會 皇室堡 Windsor House 華人置業（00127） 商場 華置 著數優惠

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