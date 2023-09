【夜經濟】The ONE 皇室堡推堡夜間消費二重賞 現金券回贈賞高達50%

華人置業(00127)全力支持香港特區政府推動夜市經濟,由集團管理的商場The ONE 及皇室堡推出夜間消費二重賞,吸引顧客於晚上 8 時後於兩大商場消費,為振興旅遊業和夜經濟出一分力。而國慶煙花匯演將於10 月1日晚上演,坐擁 270 度維港醉人景色的The ONE L16 The AIR, 誠邀市民與親朋好友居高臨下欣賞煙花。另外,The ONE 將於9月23日至10月8日轉播亞運賽事節目,為廣大市民緊貼亞運戰況。

The ONE / 皇室堡夜間消費二重賞

獎賞一: 現金券回贈賞

The ONE 及皇室堡於 9 月 28 日至 10 月 31 日期間推出夜間消費二重賞。顧客於 The ONE 或皇室

堡任何商戶以電子貨幣即晚消費滿200元 (交易時間必須顯示為晚上 8 時後),即可換領該商場

100元購物現金券,回贈 50%。

獎賞二: 夜泊賞

顧客於 The ONE 或皇室堡以電子貨幣即晚消費滿 HK$500 (交易時間必須顯示為晚上 8 時後),可

額外獲贈2小時「夜泊賞」免費泊車換領券。此外,顧客於「The ONE‧皇室堡‧新港中心 eSHOP」

網上商店消費滿500元,除可獲贈 3 小時免費泊車換領券外,更可額外獲贈 2 小時「夜泊賞」免

費泊車換領券,可享多達5小時免費泊車換領券。

註:*奬賞一 及 奬賞 二 優 惠不 能 共同 使 用。

*車輛駛進The ONE或皇室堡停車場之入閘時間必須為晚上8時後 。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

國慶煙花匯演 2023

國慶煙花匯演將於 10 月 1 日於香港維港夜空再度綻放!The ONE L16 The AIR 坐擁 270 度維港醉

人景色,誠邀市民與親朋好友居高臨下欣賞璀璨煙花!

日期︰10 月 1 日 (星期日)

時間︰晚上 9 時

地點︰The ONE L16 The AIR

費用︰免費

名額︰200 個

詳情︰The ONE 將於晚上 8 時 30 分開放 L16 The AIR 予顧客到場免費欣賞煙花。



The ONE 轉播亞運賽事節目 為廣大市民緊貼亞運戰況

為支持香港健兒參加杭州第 19 屆亞運會,The ONE 將於露天廣場大型電視屏幕轉播杭州第 19 屆

亞運會,讓市民感受亞運賽事的氣氛。歡迎市民屆時觀看,為廣大市民緊貼亞運戰況,一同感受亞

運現場盛況。

日期︰9 月 23 日至 10 月 8 日

地點︰The ONE 地下露天廣場

