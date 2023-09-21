  • 30°C
香港時間 : 2023921日 (週四) 23:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI大戰】商湯推「書生・浦語」大模型200億參數版本 向企業及開發者提供免費商用授權

股樓投資 23:02 2023/09/21

分享：

分享：

商湯（00020）與上海人工智能實驗室（上海 AI 實驗室），聯合香港中文大學和復旦大學正式推出「書生・浦語」大模型200 億參數版本（ InternLM-20B），並在阿里雲魔搭社區（ModelScope）開源首發。同時，書生・浦語面向大模型研發與應用的全鏈條工具鏈全線升級，與 InternLM-20B 一同繼續全面開放，向企業和開發者提供免費商用授權。

商湯周四（21日）股價收報1.38元，跌2.1%，成交額1.4億元。

【有片睇】以立投資林少陽獨家專訪：中央頻密出招救市 基金提早部署攻守組合【見下頁 

【延伸閱讀】新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成【見下頁

點擊圖片放大
+6
+5

根據介紹，中量級參數的 InternLM-20B 大模型性能先進且應用便捷，以不足三分之一的參數量，達到了當前被視為開源模型標杆的 Llama2-70B 的能力水平。

基於 OpenCompass 大模型評測平台，研究人員在涵蓋語言、知識、理解、推理和學科能力等五大維度的 50 個主流評測集上，對 InternLM-20B 及相近量級的開源模型進行了全面測試比較。評測結果顯示，InternLM-20B 在全維度上領先於開源 13B 量級模型，平均成績不僅明顯超越 Llama-33B，甚至優於被稱為開源模型的標杆 Llama2-70B。

伸閱讀】【大行報告】建銀：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%【見下面

點擊圖片放大
+5
+4

 

【溫股知新】內房仍舊困擾 區間擺脫不了

溫股知新

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
商湯－W（00020） 人工智能 香港中文大學 股票 中國 港股

下一篇文章

【大行點睇】時富：中石油業績超預期 目標價上望5.95元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】港女做市場行銷四年人工未突破3萬 網民：「企硬」等工資加20至25%才跳槽
【職場熱話】港女做市場行銷四年人工未突破3萬 網民：「企硬」等工資加20至25%才跳槽
【多相】飛揚一期現樓示位陪你睇　周日盡推餘貨70伙　增租客及專才優惠
【多相】飛揚一期現樓示位陪你睇　周日盡推餘貨70伙　增租客及專才優惠
【職場熱話】中大哲學系畢業生失業近一年 網民：月薪1.1萬都要照做
【職場熱話】中大哲學系畢業生失業近一年 網民：月薪1.1萬都要照做
【裝修設計】74萬裝修478呎單位 牆面改裝Moss wall突顯家居品味
【裝修設計】74萬裝修478呎單位 牆面改裝Moss wall突顯家居品味
【長者優惠】惠康長者優惠擴展至樂悠咭持有人 料全港多65萬人受惠
【長者優惠】惠康長者優惠擴展至樂悠咭持有人 料全港多65萬人受惠
【網上騙案】facetime 打來一秒收綫都可以cap 圖 複製聲音? AI 模仿力高 ! 提高警覺
【網上騙案】facetime 打來一秒收綫都可以cap 圖 複製聲音? AI 模仿力高 ! 提高警覺
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款