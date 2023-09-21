【AI大戰】商湯推「書生・浦語」大模型200億參數版本 向企業及開發者提供免費商用授權

商湯（00020）與上海人工智能實驗室（上海 AI 實驗室），聯合香港中文大學和復旦大學正式推出「書生・浦語」大模型200 億參數版本（ InternLM-20B），並在阿里雲魔搭社區（ModelScope）開源首發。同時，書生・浦語面向大模型研發與應用的全鏈條工具鏈全線升級，與 InternLM-20B 一同繼續全面開放，向企業和開發者提供免費商用授權。

商湯周四（21日）股價收報1.38元，跌2.1%，成交額1.4億元。

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根據介紹，中量級參數的 InternLM-20B 大模型性能先進且應用便捷，以不足三分之一的參數量，達到了當前被視為開源模型標杆的 Llama2-70B 的能力水平。

基於 OpenCompass 大模型評測平台，研究人員在涵蓋語言、知識、理解、推理和學科能力等五大維度的 50 個主流評測集上，對 InternLM-20B 及相近量級的開源模型進行了全面測試比較。評測結果顯示，InternLM-20B 在全維度上領先於開源 13B 量級模型，平均成績不僅明顯超越 Llama-33B，甚至優於被稱為開源模型的標杆 Llama2-70B。

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記者：李兆明