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【JPEX案】香港電訊服務商已封鎖JPEX APP　JPEX：用戶可使用緊急方式提幣

股市 22:43 2023/09/21

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【JPEX案】香港電訊服務商已封鎖JPEX APP　JPEX：用戶可使用緊急方式提幣

虛擬資產交易平台JPEX發公告指，由於香港地區的電訊服務商已全面封鎖平台，導致使用香港電話登記註冊用戶無法收取短訊驗證碼。JPEX促請用戶可使用緊急方式提幣，以及綁定電子郵件。

JPEX指，正努力解決當前問題，現使用香港電話號碼註冊之用戶，如若不能收取驗證碼，可使用緊急方式提幣：在收取電話訊息驗證碼時輸入閣下登記的電話號碼最後6個數字。例如： 用戶登記提幣電話號碼1234 5678輸入驗證碼345678以作提幣驗證碼。

同時，JPEX懇請使用香港電話註冊用戶立即將閣下用戶綁定電子郵件，確保資產安全。

JPEX最後在公告指，「雖然此刻我們正面臨巨大挑戰並不斷受到香港證券及期貨事務監察委員會阻撓，但我們絕對會遵守承諾，並堅守崗位，希望各用戶可看到我們的堅持與努力。我們並不會因是次不可逆轉的政策風險﹐所引致的嚴竣挑戰而倒下！」

ET財智Talk

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編輯：袁諾曦

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