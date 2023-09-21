【大行點睇】時富：中石油業績超預期 目標價上望5.95元

時富資產管理董事總經理黃偉棠表示，中石油（00857）第二季業績表現超出市場預期，以折扣現金流（DCF）模型計算，保守目標價5.95元，可考慮作中長綫投資。

中石油第二季度淨利潤416億元人民幣，超出市場預期。由於成本全面下降及人民幣貶值，即使原油價按季下降每桶4美元，但採磡（E＆P）業績仍然強勁。預計隨着管道天然氣進口成本下降，以及國內天然氣市場逐漸轉向市場化價格機制，盈利將會上升。

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此外，因上游業務對油價上漲槓桿作用帶來正面影響，促使更低成本的俄羅斯管道天然氣進口比重不斷上升，以及國內天然氣產量比例來年將上升至55%，有助於提高業務盈利能力。

若用折扣現金流（DCF）模型評估中石油上游業務，將煉油、化工和營銷業務市帳率（P/B）設為0.55倍，天然氣和管道估值1.3倍，中石油保守計目標價5.95元，投資者可考慮作中期投資。

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記者：李兆明