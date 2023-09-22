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【生成式人工智能】追趕AI發展機遇　H3C積極發展5大範疇

科技 14:00 2023/09/22

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生成式人工智能大熱，多家科企也加入戰團。數碼化解決方案領導者紫光股份旗下新華三集團（H3C）在以「Embracing the AIGC Revolution」為主題的會議中，探討生成式人工智能時代為ICT行業所帶來的挑戰及應對策略，以及如何利用AIGC科技趨勢加速產業升級轉型。

H3C香港及澳門總經理于飛、新華三集團高級副總裁、首席數字官兼解決方案部總裁張鵬、新華三集團副總裁、首席品牌營銷官楊璽(由左至右)

H3C香港及澳門總經理于飛表示，希望參與更多香港在人工智能應用及發展的機遇，包括各大學及政府機構。

如香港政府投入100億元在「產學研1+計劃」，以及河套創科園甚至是人工智能超算中心也想參與，這不只為香港，亦是國家戰略的一部份。

冀參與更多香港AI發展
生成式人工智能的應用涉及大量研發，新華三集團高級副總裁、首席數字官兼解決方案部總裁張鵬表示，H3C擁有約9000名研發人員，當中有約2000人參與人工智能相關的研究。新華三集團副總裁、首席品牌營銷官楊璽進一步解釋，約300人在杭州、北京負責研發大模式，約800人在西安、杭州、鄭州及成都等地，參與百業靈犀AI及業務綜合銜接。過去3年，我們從All in AI發展至All for AI。

被問到與美國人工智能的比較，張鵬指要追趕美國的通用大模型，路仍長兼難度大，在算力及數據上有距離。

中國本身有差異化優勢，在一些行業中有較高的數碼化，如醫療、教育及政府範疇上的數據較多，對培訓模型有優勢。

H3C有一系列網絡、雲、安全和計算，以及IT基礎架構諮詢服務方案，主要涉及五大範疇。

雲端解決方案䆁放AIGC力量：透過雲數智創新擁抱AIGC新時代，以三大模式重塑業務上雲之路，包括分布式雲的基礎架構和綠洲平台，滿足客戶從訓練、到數據清洗、再到推理的複雜需求。
智力護航數碼化轉型：AI有助於解決網絡安全三大困境：告警懈怠、運營效率和人才瓶頸，與此同時世界廠商紛紛入局，AI賦能安全恰逢其時。
助力AIGC時代算力釋放：企業需要制訂應對策略，聚焦關鍵技術及應用體驗兩大需求，實現超寬網絡、極低時延、終端-網絡-存儲一體化、綠色智算，以全面支援不同場景下的算力需求，為加速AIGC應用落地構建卓越的網絡能力，實現網聯萬物、數據通達。
引領智能新時代：H3C智慧計算以CPU、GPU和xPU為核心構建三維算力體系，CPU為通用計算提供澎湃的動力，GPU為異構計算加速，而xPU為網絡數據提供加速；而在每一個算力維度，都會演化出更多的技術路線，為多樣工作負載提供多元算力。
助力雙態IT轉型：IT基礎架構是支撐企業發展的重要基石，企業必須做好部署，隨著科技發展趨勢，採取優化效率及推動企業數碼轉型的策略。

編輯：梁巧恩
 

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