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【分析】中移動股價為何逆市破頂？

股市 08:00 2023/09/22

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中移動 （00941） 股價再升0.5%，高見68.95元，創逾4年高，中移動有兩原因刺激股價上升，第一是透明度高，第二是股息吸引，第三，未必有太多街貨。

中移動今年目標是「兩個突破」，即收入突破萬億元大關，以及利潤再創新高，由於電訊商每月公上客量，以及去年全年收入9300億元人民幣，相當於收入按年增長7.5%，以每月的上客數做監測，容易掌握公司收入情況。

其次是全年派息比率提高至70%以上，現時中移動現價股息率6.8厘，仍然跑贏美國10年期債息，若利潤創新高，意味未來派息令人期待。

第三是街貨量，中移動H股現時發行214億股，大股東中移動集團持有149.2億股或69.7%，根據中央結算系統持股紀錄（CCASS），在場內交易股份約53.86億股或25.19%，其中一半已由北水鎖定，北水持有22.55億股或10.5%，縱觀今年北水對中移動持倉，多為長綫持有，少有淨沽出。僅餘不足15%予其他基金客、指數基金，以及本地散戶買賣，計落未必有太多街貨了。

ET財智Talk

【中資電訊股】中移動8月5G客戶淨增685萬　一文看清內地電訊商8月數據

記者：譚志偉

欄名 : 即市財經分析

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