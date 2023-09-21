【人民幣國際化】許正宇：香港的人民幣生態系統能為中東國家提供服務

財經事務及庫務局局長許正宇到訪卡塔爾多哈出席一場午餐會，並與當地商界領袖會面，鼓勵卡塔爾金融機構及企業把握香港市場及粵港澳大灣區帶來龐大機遇，他致辭表示，香港成熟的人民幣生態系統定必能發揮作用，為卡塔爾和其他中東國家提供服務，卡塔爾最大的貿易夥伴是中國內地，這對卡塔爾尤其合用。

許正宇指，香港和卡塔爾之間，第一個合作機遇是在於人民幣國際化，香港的離岸人民幣業務一直處於領導地位，擁有最大的離岸人民幣資金池，總額約1萬億元人民幣，在處理人民幣全球支付方面，香港也居於領先位置。港府認為，隨着內地與中東地區之間使用人民幣進行貿易結算的勢頭不斷增強，該地區對人民幣投資產品和相關解決方案的需求也勢必增加。

許正宇認為，第二個合作機遇在於金融科技。卡塔爾投資推廣部門開創了卡塔爾金融科技中心，致力推動卡塔爾歷來首個專門的孵化和加速計劃，目標群體是具有創新和尖端金融科技意念的企業家，而香港的金融科技生態系統非常蓬勃，在金融科技方面擁有多項發展成熟的金融基建，包括轉數快系統和商業數據通，可促進兩地金融科技公司合作，拓展業務和分享知識。

許正宇今日較早時在多哈會見卡塔爾財政部長Ali bin Ahmed Al Kuwari，在會面時介紹香港金融業的最新狀況。他亦與卡塔爾金融中心行政總裁Yousuf Mohamed Al-Jaida及卡塔爾證券交易所署理行政總裁Abdulaziz Nasser Al-Emadi會面。他明日（22日）至本月26日轉往埃及訪問，出席在開羅舉行的亞投行董事會會議，以及在沙姆沙伊赫舉行的亞投行理事會第8屆年會。

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編輯：胡學能