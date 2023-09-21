丘應樺赴大馬推廣香港營商環境　「一國兩制」具獨特優勢

商務及經濟發展局局長丘應樺在「中國（深圳 香港）—東盟（吉隆坡）新興產業對接會」致辭時表示，憑藉國家的堅實支持，以及國家「十四五」規劃和粵港澳大灣區（大灣區）發展帶來的龐大機遇，香港在創新科技發展具備優勢。

作為全球領先的金融、貿易及物流樞紐，香港擁有先進的金融體制、簡單低稅制，以及具備穩健知識產權保護制度的成熟法律體制。這些有利因素，加上政府銳意發展創新科技，令香港成為區內的創新樞紐。

他指《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》將成為香港與深圳實現創科深度合作的橋頭堡，並讓香港充分發揮背靠祖國、聯通世界的獨特優勢。



對接會由深圳市人民政府、商務及經濟發展局和香港貿易發展局（貿發局）合辦。深圳市人民政府市長覃偉中、中華人民共和國駐馬來西亞特命全權大使歐陽玉靖和馬來西亞科技創新部副部長Arthur Joseph Kurup亦在會上致辭。貿發局主席林建岳博士則透過視像致辭。丘應樺今早亦與覃偉中會面，就加強港深合作交換意見。

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