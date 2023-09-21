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【JPEX案】李家超：非常關注JPEX事件 強調要實行有效監管制度
股市 20:12 2023/09/21
涉嫌詐騙的虛擬資產交易平台JPEX正被警方調查，行政長官李家超出席一場酒會致辭時表示，非常關注相關事件，顯示了投資在有領牌照及接受監管虛擬資產平台的重要性。他強調，要實行有效監管制度，並發放有關訊息要公開透明，亦要重視和推行投資者教育。
他說，投資者教育十分重要，因為虛擬資產是相對新的投資發展，而金融服務界亦有重要角色，在向投資者推介任何產品時，尤其是虛擬投資產品，要將風險知會投資者，以助他們作出正確投資決定。
與此同時，就提升港股流動性，李家超稱專責小組近日「馬不停蹄」加開會議，研究提升方法，並會盡快向他提交建議，又希望金融界服務界就證券市場發展提出意見。
香港人有好多「好橋」，金融服務界當然不例外。我期望各位金融服務界的朋友，都將你們的「好橋」、好建議向專責小組提出反映，讓小組可以集思廣益，為香港證券市場的未來發展出謀獻策。
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記者：伍鍵文
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