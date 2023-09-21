【JPEX案】李家超：非常關注JPEX事件　強調要實行有效監管制度

▲ 行政長官李家超在在香港金融服務界慶祝中華人民共和國成立七十四周年國慶暨香港特區回歸二十六周年酒會致辭（政府新聞處）

涉嫌詐騙的虛擬資產交易平台JPEX正被警方調查，行政長官李家超出席一場酒會致辭時表示，非常關注相關事件，顯示了投資在有領牌照及接受監管虛擬資產平台的重要性。他強調，要實行有效監管制度，並發放有關訊息要公開透明，亦要重視和推行投資者教育。

他說，投資者教育十分重要，因為虛擬資產是相對新的投資發展，而金融服務界亦有重要角色，在向投資者推介任何產品時，尤其是虛擬投資產品，要將風險知會投資者，以助他們作出正確投資決定。

與此同時，就提升港股流動性，李家超稱專責小組近日「馬不停蹄」加開會議，研究提升方法，並會盡快向他提交建議，又希望金融界服務界就證券市場發展提出意見。

香港人有好多「好橋」，金融服務界當然不例外。我期望各位金融服務界的朋友，都將你們的「好橋」、好建議向專責小組提出反映，讓小組可以集思廣益，為香港證券市場的未來發展出謀獻策。

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記者：伍鍵文