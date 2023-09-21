【消費物價指數】香港8月綜合消費物價指數按年升1.8%　大新銀行預計全年通脹升2%

政府統計處公布今年8份的消費物價指數。綜合消費物價指數按年升1.8%，較市場預期的上升2%低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率為1.5%，較7月份的1.6%略低。



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大新銀行經濟研究及投資策略部表示 本港通脹保持溫和，8月份整體消費物價指數通脹按年上升1.8%，與7月相同，符合我們預期，較市場預期則低0.2個百分點；若扣除一次性紓困措施，基本通脹按年上升1.5%，較7月放緩0.1個百分點，連續三個月放緩。

多個分項價格升幅保持溫和，8月私人房屋租金按年升幅略為加快0.1個百分點至0.4%，是三年來最大升幅，或反映租住房屋需求上升。食品價格按年上升2.2%，較7月亦上升0.1個百分點；電力、燃氣及水的價格升幅由9.9%顯著放緩至5.7%，升幅續創逾一年來最慢；耐用品價格按年跌幅收窄至2.5%，連續十二個月下跌。

整體而言，隨著經濟復甦，勞動人口回升，或繼續推動住屋需求，加上樓價下跌，部分人可能轉買為租，私人住宅租金未來或繼續上揚，但食品價格維持溫和下，相信基本通脹仍會保持平穩。我們預料，本港2023年通脹按年上升2%。



編輯：梁巧恩