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【分析】日本央行會提前退出負利率及YCC政策？

股市 19:14 2023/09/21

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日本央行將於周五（22日）公布議息結果，市場預期維持利率不變。美銀表示，將會更為關注「收益率曲綫控制（YCC）」進一步操作調整以及日央行政策立場轉變的跡象。同時，該行預期日央行將更快步向正常化，將日央行將退出負利率及YCC的預測提前至明年1月。

該行預期，植田和男在記者會上的取態會較7月更為強硬，因為通脹已取得進展。而且，也不排除可能在遠端YCC有進一步的操作，旨為減少央行債券購買量打開大門。

日圓撲148關，截至周四晚上7時，日元兌美元報147.8，每百日圓兌港元為5.29。

據日本讀賣新聞本月初刊登的報道，日本央行行長植田和男表示，當2%通脹目標即將實現，就可能會終結負利率政策，暗示加息可能性。

美銀指，不認為日本讀賣新聞的訪問可以視為9月議息的重大政策改變的指標。鑑於日元兌美元持續受壓，是次會議對植田和男將是一場棘手的會議。

但美銀表示，植田和男在日本讀賣新聞的言論，反映日央行的政策立場持續改變至更依賴數據和具前瞻性的立場，以及更重視通脹前景的上行風險。

該行認為，相對於日央行的預測，通脹或更令人意外地上升，美銀稱，預期政策調整的窗口期提早到今年12月至明年4月，此前預測為明年中旬。因此，該行最新的基本情境為明年1月會議日央行將退出負利率及YCC。

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編輯：袁諾曦

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