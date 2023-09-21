【英國加息】英倫銀行不加息　爭1票　料2025年第二季通脹達標　英鎊兌港元回軟至9.59算

英倫銀行宣布，維持利率不變，基準利率升至5.25厘，市場原預期當局有機會加息0.25厘，結果令市場稍為意外。英鎊滙價在消息公布後靠穩，英鎊兌美元暫報1.2275，兌港元9.58算。

英倫銀行決策官員是次以5比4的比數通過跳過加息，有4位官員認為利率應加息至5.5厘，反而官員對利率走向存在分歧。央行指，將在足夠長的時間內實施足夠的限制政策，令通脹回落至目標。

央行貨幣政策委員會的貨幣政策報告預測中，以三年預測期內銀行利率的市場隱含路徑平均略低於5.5%為條件，料英國CPI可在2025年第二季，回到央行2%的目標。同時，預期第三季GDP按年升0.1%，較上月0.4%的預測下調0.3個百分點，料下半年潛在經濟增長會比8月預測更為疲弱。

英倫銀行在聲明中仍有提及近期不斷上升的油價，指而已發展經濟體的潛在通脹壓力仍然很高。但即使油價再次面臨上行壓力，預計消費者物價指數（CPI）將進一步大幅下降，反映出年度能源通脹率下降。 然而，服務價格通膨預計在短期內仍將保持較高水平，並可能逐月波動。

委員會也一致決定，在未來 12 個月內，將出於貨幣政策目的而持有，並透過發行央行儲備金融資的英國國債購買存量減少1000億英鎊，至6580億英鎊。

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編輯：葉志偉