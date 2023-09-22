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巴西女模離奇墮樓身亡 曾聯手靈媒騙母近12億身家

環球社會熱點 08:05 2023/09/22

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巴西女模特兒Sabine Boghici近日從寓所陽台墮樓身亡，當局正調查她是否自殺。Sabine生前被指覬覦亡父、著名藝術收藏家Jean Boghici的巨額遺產，不惜聯手靈媒詐騙8旬母親，並從母親手中騙得約11.6億港元的財產。

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49歲的Sabine上周四（14日）被發現，從巴西里約熱內盧的寓所陽台墮樓，送院搶救不治。

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調查人員於Sabine的寓所發現，她生前留下一張字條給正在獄中服刑的伴侶Rosa Stanesco，當局目前仍在調查Sabine是否自殺身亡。

Sabine的葬禮於周日（17日）舉行，其83歲母親Geneviève和姊妹Muriel也有出席。

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Jean Boghici於2015年去世，遺孀Geneviève繼承大筆遺產。Sabine聘用靈媒並提供其個人資料，讓靈媒接近Geneviève並謊稱她的女兒性命堪憂。

Sabine假裝害怕，懇求母親向靈媒支付大筆金錢消災解難。Geneviève為保女兒安全，就定期付款給靈媒，直至2020年2月意識到自己可能受騙，就拒絕再付款。

豈料Sabine利慾薰心之下，沒收母親的手提電話之餘，不讓母親食飯且持刀威脅她。Sabine為了更順利將亡父留下來的藝術品帶離家中，更解僱負責照顧母親的家傭。

Geneviève被騙走的財產總值1.49億美元（約11.6億港元），當中大部分均為Jean Boghici收集的珍貴藝術品，也有部分珠寶。

Sabine去年8月與伴侶一同被捕，今年3月保釋出獄，原定周四再次出庭應訊。

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責任編輯：鄭錦玲

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