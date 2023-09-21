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火炭星凱‧堤岸單日連沽兩伙　套現2830.2萬

股樓投資 20:15 2023/09/21

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新盤餘貨續錄成交，中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，緊貼港鐵火炭站的星凱‧堤岸，9月份接連錄得成交，今日再連沽兩伙，套現2,830.2萬元，其中2座10樓C室，採三房套連工作間，實用面積850平方呎，享開揚城門河景，成交價1,633.5萬元，呎價19,218元。

另一單位為2座40樓D室，實用面積582平方呎，屬兩房梗廚連工作間設計，以1,196.7萬元售出，實用呎價20,562元。

他續指，項目自上周三(13日) 起9日內連沽9伙，合共套現逾1.1億元。樓盤開售至今累售883伙，套現逾91億元，平均呎價20,373元。

【Wealth封面故事】(有片)以立投資林少陽獨家專訪：中央頻密出招救市 基金提早部署攻守組合
https://inews.hket.com/article/3613876

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延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 中洲置業 星凱‧堤岸 火炭

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