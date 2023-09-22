【清酒新世界@iM網欄】 富久千代 御宿 體驗歷史肥前濱宿酒藏街

2021年，富久千代酒造開設了新的住宿設施「御宿 富久千代」，創造了獨一無二的旅館，更是日本唯一的酒窖住宿連餐廳。鍋島的發源地為肥前浜宿，從江戶時代起就活躍於釀酒業的驛站，至今仍保留著以前風貌的建築，是一個具有歷史價值的地區，更被選為日本重要傳統的建造物群保存地區。「御宿 富久千代」是該地區最大的傳統建築物之一，擁有230多年的歷史，還有一間名為「草庵 鍋島」的小餐廳，到訪的客人可以用五官享受清酒和日本料理的融合。富久千代酒造通常不對公眾開放，而入住御宿富久千代的客人在杜氏或釀酒師的帶領下可以進入酒造，更在酒造的餐廳享受鍋島大師提供的清酒和美食盛宴，是多麼難得的體驗！

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釀造「鍋島」的「富久千代酒造」和「御宿 富久千代」位於肥前浜宿，其中酒藏街是白牆酒造和茅草屋林立的街道，具有很高的歷史價值。而「御宿 富久千代」是面向酒藏街，最初是一家生產醬油和味噌的商人房屋。盡管是保護區，但隨着時間過來建築物仍不斷惡化，因此對這座昔日的商人住宅進行了修復和改造，將其改造成「也可以過夜的餐廳（客棧）」。 「くど造り」具有象徵意義的茅草屋頂，因其與「くど」（爐子）的相似而得名，是由一位專業工匠重新製作的。而磚煙囪則是過去醬油和味噌製造的遺蹟，至今仍保留着以前的面貌。

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御宿 富久千代是一家整棟出租的旅館，最多可容納4人，而且每天僅限接待一組。茅草屋頂建築充分利用了白牆和高拱形天花等日本傳統建築特色，同時融入了現代舒適設施。在200多平米的日式老房子中，如何使用取決於客人，一樓和二樓都有臥室，而且居住期間整棟老房子完全屬於自己，不用擔心有其他陌生住戶。老房子的室內設計可以追溯到以往商人住宅時代，業主精心挑選了現代家具和照明系統，營造出新舊文化互相輝映的現代日式設計。客人可在圖書館聆聽音樂，館內有一個直望天花的中庭，能夠俯瞰花園，在那裡可以欣賞到季節的變化，每個人都可以在旅館度過自己的私人時光。

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富久千代酒造希望保留這個小鎮的美麗風景，並將其傳承給未來。當入住這裏時，旅館本身就是旅行的目的，當然也應該體驗歷史和傳統的肥前濱宿酒藏街的獨特旅遊氛圍。

御宿 富久千代

地址：佐賀県鹿島市浜町乙2420番地1

電話：0954-60-4668

官網：https://fukuchiyo.com/index.html

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒

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