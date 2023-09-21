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【可持續發展】兩電香港首個海上LNG接收站已落成啟用　李家超：研究利用接收站為遠洋船補給

股市 18:26 2023/09/21

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【可持續發展】兩電香港首個海上液化天然氣接收站已落成啟用　李家超：研究利用接收站為遠洋船補給

中電控股 （00002） 旗下中華電力及港燈電力投資 （02638） 舉行香港海上液化天然氣接收站開幕典禮，標誌兩電迎來低碳發電新篇章，而接收站啟用後，香港增加一個天然氣來源，有助提升發電燃料供應穩定性，支持香港實踐能源轉型。中電控股主席米高嘉道理指，海上液化天然氣接收站的建設在疫情下進行，展現了本港工程界的實力和香港「做得到」的精神，而海上液化天然氣接收站是兩電引以為傲的合作項目，促進本港能源業的發展。

LNG接收站可鞏固香港國際航運中心地位

行政長官李家超認為，海上液化天然氣接收站可聯合航運發展，產生協同效應，有助鞏固香港作為國際航運中心的地位，政府已經成立聯合工作小組，在香港推動為遠洋船補給液化天然氣的安排，包括積極研究利用這個新建成的接收站，為遠洋船作補給，同時接收站令香港供氣更多元化、更有保障，亦確保發電這個香港最大的碳排放來源，得以減少排放。

位於索罟群島以東、由兩電共同發展及興建的香港海上液化天然氣接收站於2020年動工興建，2023年7月落成啟用，採用浮式儲存再氣化裝置技術，是香港首項同類設施。目前全球最大、液化天然氣儲存容量達263,000立方米的浮式儲存再氣化裝置船「紫荊精神號」 （Bauhinia Spirit），長期停泊在接收站，用於接收、儲存及將液化天然氣再氣化。接收站設有兩條海底輸氣管道，分別將天然氣輸送到中華電力龍鼓灘發電廠及港燈南丫島發電廠。

運載液化天然氣的貨船（圖左）抵達接收站，將液化天然氣卸載至浮式儲存再氣化裝置船「紫荊精神號」（圖右）進行再氣化。

卡塔爾為全球最大液化天然氣出口國

現時電能實業 （00006） 持有港燈33.37%權益、國家電網亦有21%，卡塔爾投資局則有19.9%。•據總部位於卡塔爾首都多哈的天然氣出口國論壇發布的「2023年度天然氣市場報告」顯示，卡塔爾於2022年以8000萬噸的液化天然氣出口量，位列全球最大液化天然氣出口國首位。

長和聯同李嘉誠家族是Cenovus最大股東，Cenovus開發及營運的南海第一個深水氣田，目前亦是南中國其中一個最大的氣田，合作夥伴為中海油 （00883）

ET財智Talk

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港股 氣候暖化 李家超 南中國海 天然氣 電力 可持續發展 中電 港燈 中電控股（00002）
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