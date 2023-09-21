▲ 【夜經濟】華置The ONE及皇室堡商場推夜間消費二重賞 可享現金券回贈及免費泊車換領券

華人置業 （00127） 旗下商場The ONE及皇室堡推出夜間消費二重賞，吸引顧客於晚上8時後於兩大商場消費，而The ONE會於9月23日至10月8日轉播亞運賽事節目。基於國慶煙花匯演將於10月1日晚舉行，The ONE開放擁有270度維港景致的The ONE L16 The AIR，顧客可到場免費欣賞煙花，名額200個。

The ONE及皇室堡於9月28日至10月31日期間推出夜間消費二重賞。顧客於The ONE或皇室堡任何商戶以電子貨幣即晚消費滿200元（交易時間必須顯示為晚上8時後），即可換領該商場100元購物現金券，回贈50%。

顧客於The ONE或皇室堡以電子貨幣即晚消費滿500元（交易時間必須顯示為晚上8時後，可額外獲贈2小時「 夜泊賞」免費泊車換領券。此外，顧客於「The ONE‧皇室堡‧新港中心 eSHOP」網上商店消費滿500元，除可獲贈3小時免費泊車換領券外，更可額外獲贈2小時 「夜泊賞」 免費泊車換領券，可享多達5小時免費泊車換領券。

華置指，現金券回贈賞及夜泊賞不能共同使用。

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