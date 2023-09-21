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【國泰293】國泰航空：2024年起向機師提供新津貼　降低更表變動影響

Hot Talk 18:07 2023/09/21

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【國泰293】國泰航空：2024年起向機師提供新津貼　降低更表變動影響

國泰航空 （00293） 客貨運量持續回升之際，旗下機師工會屢表達不滿薪酬大不如集團重組前水平。國泰航空最新宣布，將於2024年1月起引入新的津貼，以降低更新變動對機師的影響，提升他們的薪酬穩定性。

國泰航空表示，集團因應客貨運服務需要而不時調整航班時間或機型，在新的薪酬架構下，若機師工作時數因公司主動調整更表而減少，如航班取消、延誤、訓練航班調動或機型調整，國泰航空在可行情況下會為機 師編配新的飛行任務，盡可能避免他們的飛行時數減少。 若減少的飛行時數 無法在該月內重新安排，機師將能獲高達 50% 所損失飛行時數的補償。

HKAOA曾指機師平均薪酬較疫情前少25%

國泰航空機師組成的工會—香港航空機組人員協會（HKAOA）8月曾發聲明指，機師平均薪酬較疫情前少25%，促公司改善待遇，並指不要高估國泰留住和招募機師的能力。

國泰航空在最新聲明則重申，今年初已將所有機師的底薪及完成飛行時數目標的薪金上調3.3%，並增加若干職級機師的津貼；合資格機師將如其他集團員工，9月獲發放特別酬謝金以及參與新的利潤分享計劃。

航務董事甘沛思機長（Captain Chris Kempis）表示，最新津貼有助進一步穩定機師同事薪酬，又感謝同事透過不同平台反映的意見，並承諾會繼續與員工保持互動，聆聽意見。

ET財智Talk

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編輯：麥德銘

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