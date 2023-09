菲機場安檢員偷華客300美元 事敗竟食錢圖滅罪證（有片）

菲律賓馬尼拉機場一名女安檢人員,本月初從一名離境的中國旅客手中偷走300美元。女安檢員因偷竊事敗,竟當場生吞鈔票試圖毀滅罪證。菲律賓交通部承諾調查事件,並會向該名女安檢員作嚴厲處分。

日客新加坡餐廳點帝王蟹 不滿170蚊變5400蚊嬲到報警【下一頁】

菲律賓媒體指事發於本月8日晚上,機場閉路電視片段顯示,一名男性中國旅客將背囊放在安檢站的托盤上。

當旅客通過人體掃描儀時,涉事女安檢員用手搜查他的背囊。

WATCH: A video obtained by CNN Philippines shows a member of the Office for Transportation Security seemingly swallowing the dollar bills she allegedly stole from a passenger at the Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. pic.twitter.com/hKw3ggahNq