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菲機場安檢員偷華客300美元 事敗竟食錢圖滅罪證（有片）

環球社會熱點 18:10 2023/09/21

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菲律賓馬尼拉機場一名女安檢人員，本月初從一名離境的中國旅客手中偷走300美元。女安檢員因偷竊事敗，竟當場生吞鈔票試圖毀滅罪證。菲律賓交通部承諾調查事件，並會向該名女安檢員作嚴厲處分。

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菲律賓媒體指事發於本月8日晚上，機場閉路電視片段顯示，一名男性中國旅客將背囊放在安檢站的托盤上。

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當旅客通過人體掃描儀時，涉事女安檢員用手搜查他的背囊。

馬尼拉國際機場管理局( MIAA）指，安檢員可疑地轉身，左手緊握拳頭似乎握著一些東西。然後她迅速放了一些東西在腰部，再返回安檢設備前。

旅客其後發現自己的銀包打開了，裏面裝著的現金也不翼而飛，就憤而投訴。

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旅客嘗試與安檢員對質，但安檢員突然轉過身背對他。另一部閉路電視拍攝的影片清楚顯示，她吞下摺叠成一小塊的美金現鈔，雖用水送服，但仍難以吞嚥。

當時一名主管走近安檢員，似乎與她交流。MIAA質疑主管是為確保安檢員有消滅罪證，已將兩人停職。不過該名旅客拒絕起訴安檢員。

交通部周四（21日）發聲明，表示當局會正式跟進機場人員涉嫌盜竊的個案，如正式有罪將向他們處以最高刑罰，以表明當局要消除此類無賴行為的決心。

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責任編輯：鄭錦玲

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