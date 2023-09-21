▲ 【JPEX案】澳洲公司申撤銷註冊 JPEX：實體公司是推廣加密貨幣阻礙

被懷疑串謀欺詐的加密貨幣交易所JPEX態度依然強硬，聲稱會續繼營運，但遭爆出JPEX將澳洲登記公司「JP-EX CRYPTO ASSET PLATFORM PTY LTD」申請自願撤銷註冊。JPEX周四（21日）發聲明指，實體公司架構是推廣加密貨幣的阻礙，故JPEX並無固定的工作地點，並暗示香港地區未有招聘員工。

JPEX稱，一直認為實體的公司架構為向全球推廣加密貨幣的阻礙﹐亦不能被地域界限所約束，故此JPEX團隊一直並無一個固定的工作地點，「團隊成員亦身處世界各地不名地區」。JPEX又表示，雖曾於今年6月發出過擴展團隊的招聘公告﹐惟於香港地區在成功招聘到任何員工前平台，已被證監會不公平打壓。

JPEX推出「DAO持份者分紅方案」，宣稱若用戶參加，兩年後可獲全額回購，冀透過公投方案，令平台可以儘快擺脫困境並回復正軌。

JPEX又諷刺：「正因為此等充滿不公的官僚主義做法﹐堅定了我們走上DAO道路的決心，我們正正希望平台不再受到架構所限制，邀請更多持份者去監察及改善平台的營運策略，才可以為用戶賺取到最大的得益」。

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編輯：李哲毅