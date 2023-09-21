【美股焦點】Google據報考慮放棄由博通供應AI芯片　博通盤前跌5%、哪股份盛傳補上？

▲ 】Google據報考慮放棄由博通供應AI芯片 哪股份盛傳補上？

Alphabet（美：GOOG）旗下Google據報考慮最快2027年放棄由博通（Broadcom，美：AVGO）供應人工智能（AI）芯片，消息觸發博通股價盤前曾跌5%，而Alphabet盤前股價微跌0.7%，而據報有機會代替博通的邁威爾科技（Marvell Technology， 美：MRVL）盤前升4%。

《The Information》報道，Google與博通最新無法就TPU芯片價格達成共識，令Google考慮使用自家設計的TPU取而代之。

TPU—Tensor Processing Unit（張量處理器）是Google 針對類神經網路設計的特殊應用積體電路（ASIC），據公司介紹可用於加速AI訓練和推論，但相關訂單會交由博通負責。

因應生成式AI投資熱，博通CEO曾預計公司約25%半導體收入會由生成AI需求帶動。

Google、博通和邁威爾科技沒有回應外電的置評請求。

相關文章：【美股業績︱AVGO】博通業績指引略遜預期 股價盤後跌逾4%

【AAPL】蘋果據報計劃放棄使用博通、高通關鍵芯片 改用自家研製芯片

記者：伍鍵文