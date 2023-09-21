  • 31°C
香港時間 : 2023921日 (週四) 20:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】Google據報考慮放棄由博通供應AI芯片　博通盤前跌5%、哪股份盛傳補上？

股市 18:43 2023/09/21

分享：

分享：

】Google據報考慮放棄由博通供應AI芯片　哪股份盛傳補上？

Alphabet（美：GOOG）旗下Google據報考慮最快2027年放棄由博通（Broadcom，美：AVGO）供應人工智能（AI）芯片，消息觸發博通股價盤前曾跌5%，而Alphabet盤前股價微跌0.7%，而據報有機會代替博通的邁威爾科技（Marvell Technology， 美：MRVL）盤前升4%。

《The Information》報道，Google與博通最新無法就TPU芯片價格達成共識，令Google考慮使用自家設計的TPU取而代之。

TPU—Tensor Processing Unit（張量處理器）是Google 針對類神經網路設計的特殊應用積體電路（ASIC），據公司介紹可用於加速AI訓練和推論，但相關訂單會交由博通負責。

因應生成式AI投資熱，博通CEO曾預計公司約25%半導體收入會由生成AI需求帶動。

Google、博通和邁威爾科技沒有回應外電的置評請求。

ET財智Talk

相關文章：【美股業績︱AVGO】博通業績指引略遜預期　股價盤後跌逾4%

【AAPL】蘋果據報計劃放棄使用博通、高通關鍵芯片　改用自家研製芯片

記者：伍鍵文

博通（Broadcom，美：AVGO） 美股 Alphabet（美：GOOG）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

​​​​​​​【新股IPO】美的集團據報最快下月遞表申請赴港上市　集資逾10億美元

下一篇文章

【美股盤前】美債息升穿4.4厘　儲局暗示年底加息1次 　道指期貨續跌157點、納指期貨跌0.8%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股盤前】美債息升穿4.4厘　儲局暗示年底加息1次 　道指期貨續跌157點、納指期貨跌0.8%（不斷更新）
【美股盤前】美債息升穿4.4厘　儲局暗示年底加息1次 　道指期貨續跌157點、納指期貨跌0.8%（不斷更新）
【虛擬資產】港電訊商據悉暫停用戶連接JPEX app　JPEX刻意「張冠李戴」？（第二版）
【虛擬資產】港電訊商據悉暫停用戶連接JPEX app　JPEX刻意「張冠李戴」？（第二版）
【恒指夜期+北水】北水再吸資逾32億　轉吸防守股中移動平保建行，沽快手李寧　恒指夜期跌86點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水再吸資逾32億　轉吸防守股中移動平保建行，沽快手李寧　恒指夜期跌86點（不斷更新）
【港元定存】港元半年定存再爆4.9厘破頂息 大戶最多穩袋逾1.2萬元利息
【港元定存】港元半年定存再爆4.9厘破頂息 大戶最多穩袋逾1.2萬元利息
【分析】聯儲局終極加息路綫圖曝光？　鮑威爾記者會講什麼
【分析】聯儲局終極加息路綫圖曝光？　鮑威爾記者會講什麼
【香港樓市】瑞銀：港樓首次走出「泡沫區」、實質樓價重返2017　買市中心650呎單位要「不吃不喝」多久？
【香港樓市】瑞銀：港樓首次走出「泡沫區」、實質樓價重返2017　買市中心650呎單位要「不吃不喝」多久？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款