【搶人才】THEi高科院香港自家培訓創科人才 全方位培育本地工程人才的多元化技能

香港創科人才短缺，除了「搶人才」外，各界亦積極培育本地人才。香港高等教育科技學院（THEi高科院）舉辦以「建設國際創科之都 - 香港：工程師的角色」為主題的創科人才論壇，匯聚包括THEi高科院校長劉建德教授、工程師、香港工業總會主席莊子雄先生、香港工程師學會會長李志康博士、工程師等，就著最新的創科人才規劃和政策分享。 論壇探討包括《香港創新科技發展藍圖》內提及的十年創科目標、未來發展先進製造業的四大方向與產業鏈的討論等議題、以及學術界與業界如何透過深化教育合作，把握大灣區創科和商業機遇，促進工業界及工程界發展等。

THEi高科院校長劉建德教授、工程師於活動中提及，必須為本地人才庫注入新動力，教育將扮演舉足輕重的角色。THEi高科院首度攜手香港工業總會及香港工程師學會，結合三方的優勢及資源，促進『產學研』合作，全方位培育本地工程人才的多元化技能，為未來的人才庫奠下良好的基石，貫徹國家「十四五規劃」綱要，積極推動香港成為國際創新科技中心。

工總主席莊子雄指現時各行各業已離不開創科，政府已訂下目標將製造業GDP由2020年的1%，在2030年提高至5%，要完成目標需要培育足夠的創科人才，為此工總一直進行「官產學研」跨界合作，與院校及專業團體並肩努力。工業總會宣佈與香港工程師學會簽署合作備忘錄，為加強雙方的聯繫和合作邁出重要一步。同日，THEi高科院與香港工程師學會簽署合作備忘錄，標誌著雙方未來將更緊密地合作，透過共同打造嶄新短期課程，包括與環境、社會和企業管治(Environmental, social and governance, ESG) 、舞台工程、Web3.0、航拍與園境建築管理等相關領域，深化在工程教育方面的深度合作，加強相關專業知識和經驗的交流。

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責任編輯：陳玉蓮