▲ 【北上電子支付】WeChatPayHK夥逾30間深圳商場推「港人專屬獎賞」

港人北上深圳消費成風，騰訊 （00700） 旗下電子錢包WeChat Pay HK宣布，從即日至10月15日，與逾30間深圳商場，推出港人專屬獎賞。WeChat Pay HK用戶除了可在指定商戶消費獲折扣外，也可以領取內地消費的專屬電子現金券，於鐵東鐵綫車廂或合作商場內使用WeChat掃描活動海報二維碼，即可領取總值10港元電子現金券禮包。

WeChat Pay HK早前也與深圳6商場合作推出類似優惠，而最新合作商場數目明顯增加。深圳發改委上周亦印發《深圳市關於促進消費的若干措施》，除了本地人消費後，也提及便利港人消費等措施。

據WeChat Pay HK公布的名單，與其合作的深圳商場包括：

福田區：深業上城、福田星河COCO Park、OneAvenue卓悅中心、深圳皇庭廣場、連城新天地、KK ONE、福田卓悅INTOWN、卓悅匯、平安金融中心商場、中洲灣C Future City、深圳之眼購物中心、深圳印力中心

羅湖區：金光華廣場、深圳萬象食家、KK MALL、KK TIME、羅湖寶能環球匯、深圳天河城

南山區：深圳灣萬象城、深圳海岸城購物中心、深圳海上世界、南山京基百納廣場、前海卓悅INTOWN、深圳來福士廣場、寶能·all city購物中心（南山店）、深圳灣睿印RAIL IN、深圳歡樂海岸、前海印里、後海匯

寶安區：前海壹方城

龍華區：壹方天地、天虹龍華購物中心

龍崗區：星河WORLD·COCO Park

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