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【宮崎駿】吉卜力工作室「易主」、成日本電視台子公司　宮崎駿不同意兒子接手？

股市 17:29 2023/09/21

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日本動畫大師宮崎駿所屬的吉卜力工作宣布，將成為日本電視台（Nippon TV，日本テレビ）子企。由於宮崎駿及吉卜力製作人鈴木敏夫年事已高，吉卜力一直憂慮及討論繼任人問題。據指，吉卜力原本有意由宮崎駿的兒子宮崎吾朗接班，但他拒絕接手，且宮崎駿也不同意。

吉卜力工作室與日本電視台的董事會已同意由日本電視台取得吉卜力42.3%股權，成為最大股東，但並沒有披露作價。雙方預計10月6日簽約。

日本電視台將派遣董事協助吉卜力經營，但會尊重吉卜力的創作獨立性，以便能夠專注於動畫和其他藝術計畫。

吉卡力兩大靈魂人物年逾75歲　82歲宮崎駿不同意兒子獨力扛起

吉卜力製作人鈴木敏夫表示，自己與宮崎駿一直以來一邊創作一邊經營公司，然而兩人都年事已高，自己已經75歲，宮崎駿也82歲了，故未來將把經營權轉給日本電視台，以便全力專注於創作。

吉卜力成為日本電視台子公司後，宮崎駿將擔任董事名譽會長，鈴木敏夫擔任代表董事議長。

市場一直揣測宮崎吾朗會否成為吉卜力未來接任人，鈴木敏夫指，曾考慮由宮崎吾朗接班，但他本人認為自己無法只靠一人扛起吉卜力，希望可以把經營公司的重擔交給更有能力的人，而宮崎駿也不贊同由兒子接手吉卜力。因此，鈴木敏夫才找上日本電視台接洽。

日本電視台過去與吉卜力已有長期合作關係，最早可追溯至《風之谷》於1985年在日本電視台上首播，其後也有協助動製作等。

吉卜力工作室於1985年成立，本身成立的目的是建立一個給高畑勳、宮崎駿他們兩人專用的創作場所。

ET財智Talk

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編輯：袁諾曦

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