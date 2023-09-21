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【投行裁員】瑞銀據報裁走70%瑞信駐港股票分析員

股市 17:04 2023/09/21

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【投行裁員】瑞銀據報裁走70%瑞信駐港股票分析員

瑞銀集團與瑞士信貸合併後，各地業務正重組人手架構，路透社最新引述消息指，瑞銀集團裁走70%駐香港的瑞信證券研究部人員，逾15名瑞信分析員本周已收到裁員通知，只有不足10名專注於內地和香港股票的瑞信分析員會加入證銀證券研究部門。

瑞銀、瑞信暫未回應有關消息。瑞信周一已向客戶發出通知，不會再設有亞太股票策略通訊。

路透社指，瑞信中國金融業分析員Charles Zhou、互聯網和濠賭股分析員方錦聰，是其中兩位獲過渡至瑞銀團隊的資深分析師，他們會各自帶領資歷較淺的同事加入。

據月初報道，瑞信證券研究部於9月18日起結束，而瑞信客戶可於10月初之前繼續查閱昔日的研究報告，並陸續獲得接入瑞銀研究部的權限。

ET財智Talk

相關文章：

【瑞銀瑞信】瑞銀CEO：新瑞銀的資產規模並非過於龐大　瑞信證券研究部將於9月18日結束

【投行裁員】瑞銀據報正在亞洲裁減數百個財富管理職位

【投行裁員】瑞信香港據報本周起裁減約80%投行員工　僅得約廿人可留低、較其他亞太市場「重手」（第二版）

編輯：麥德銘

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