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特朗普承諾倘當選總統 遣軍駐美墨邊境打擊非法移民

環球政治 17:04 2023/09/21

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美國德州伊格爾帕斯市（Eagle Pass）因大量非法移民跨越美墨邊境，頒布緊急狀態。富豪馬斯克（Elon Musk）質疑傳媒沒有報導，又批評總統拜登（Joe Biden）沒有採取行動。前總統特朗普（Donald Trump）承諾倘再次當選，將遣軍駐守美墨邊境打擊非法移民。

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美國於2022年財年，共有超過237.8萬名非法移民跨越西南邊境。霍士新聞（Fox News）報道，8月的非法移民過境人數料超過23萬人。

伊格爾帕斯市近期宣布，來自墨西哥的非法移民數量急增4,000人，要頒布緊急狀態。

馬斯克周三（20日）於社交平台X（前稱Twitter）發文，聲稱每年約有200萬人從美國南部邊境湧入美國，傳媒卻幾乎沒有相關報道。

他又警告非法移民數字正迅速上升，批評現屆政府沒有採取預防措施。

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另外，艾奧瓦州為美國首個舉行共和黨總統提名競選的州，特朗普同日於該州發表演説造勢。

特朗普形容，有破紀錄非法移民跨越美墨邊境的行為如同入侵，並歸咎於拜登政府不作為。

他宣布如果再次當選美國總統，他將調配聯邦執法機構的資源，並派遣數千名海外部隊前往駐守美墨邊境。

特朗普於首個總統任期内，曾針對幾個以穆斯林為主要人口的國家頒布旅行禁令。他也承諾再次當選後，將擴大禁令範圍。

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責任編輯：鄭錦玲

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