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【分析】多家銀行港元最優惠利率維持不變　香港加息周期是否結束？

宏觀解讀 17:26 2023/09/21

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聯儲局本港時間今晨宣布維持聯邦基金利率介乎5.25至5.5厘不變，香港銀行今午陸續公布港元最優惠利率（P）（細P：5.875厘；大P：6.125厘）不變，符合市場預期。隨市場預期美息近見頂，港元P今次按兵不動，是否代表香港加息周期結束？

綜合銀行界人士認為，香港P加息與否頗取決於美國會否繼續加息。上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，觀乎今次儲局公布的點陣圖顯示，19名儲局官員當中有12人認為仍要年內餘下時間仍要加一次息，或反映儲局認為通脹控制未如理想，目前核心CPI仍一直高於3%，遠超儲局的2%目標，走勢非顯著回落，加上官員或認為3月銀行危機已經過去，再次加息對當地經濟副作用似乎不大。美國十年期國債孳息率已破去年10至11月頂，亦是重要訊號，即7月美國加息未必是周期內最後一次。

東亞銀行 （00023） 首席經濟師蔡永雄認為，雖有逾半官員認為還要年內再多加一次息，惟並非所有官員都有投票權，最終息率走勢未必跟足今日點陣圖所預期。他指，儲局已累計加息5.25厘，通脹已呈回落之勢，核心CPI和核心PCE已低於聯邦基金利率，加上美國經濟短期不確定因素包括聯邦政府會否停擺、學生會否重新開始還款，這些都未必利好經濟動力。故認為年內餘下時間儲局再加息機會不大。

對於香港P而言，一般比美息較早停止加息，原因包括加P亦一般同步加儲蓄存款息。林俊泓指出，美息似乎在今次周期中是維持高企一段更長時間（higher for longer），即是未來美國可能加完最後一次息後，未必很快掉頭減息，倘香港P屆時亦跟隨上調，銀行「計錯數」機會不大，若不跟隨上調，銀行息差收窄壓力料大。他估計，儲局或選擇在11月再加息，屆時香港銀行或上調P八分一厘，部分細行可能更將P調升四分一厘。

蔡永雄則指，儲局年內料不會再加息，故料香港銀行不再加P，惟若儲局年內最終仍加一次息，港銀或上調P八分一厘。

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